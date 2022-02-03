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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина согласна перенести заседания ТКГ по Донбассу из Минска в Стамбул – Резников

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Украина готова к переговорам ТКГ по Донбассу в Стамбуле, отметил Резников
Украина готова к переговорам ТКГ по Донбассу в Стамбуле, отметил Резников
Фото: EPA

Украина согласна перенести заседания трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе из Минска в Стамбул, но для этого нужно также одобрение России.

Об этом 3 февраля на брифинге, который транслировался в YouTube "Військового телебачення України", заявил министр обороны Алексей Резников.

"Здесь все просто: президент [Турции Реджеп] Эрдоган публично сделал такое предложение. Раскрою секрет: с нами велись консультации и я, когда еще был участником переговорной делегации Украины в ТКГ, мы отвечали утвердительно: "Да, мы согласны, если эта площадка, например, будет в Стамбуле", – рассказал Резников. – Украинская сторона готова к переговорам в Стамбуле. А также и в Женеве, и в Вене, в любом городе, где есть незаангажированность, независимость – самое главное – от одной из сторон, а именно Российской Федерации... Но нужно, чтобы согласилась другая сторона".

Резников был заместителем главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу с сентября 2019 года по ноябрь 2021 года.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ с 31 июля 2014 года. Из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ сейчас проходят в видеоформате.

Отношения Украины и Беларуси стали напряженными в 2020 году на фоне выборов в Беларуси и в связи с последовавшими за ними протестами. В августе Беларусь, несмотря на просьбы украинских властей, отказалась выдавать боевиков ЧВК "Вагнер", которые подозреваются в участии в войне на Донбассе, а передала их России.

В апреле 2021 года Резников, который в то время был вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заявил, что после окончания пандемии коронавируса украинская делегация в ТКГ не будет ехать в Минск на переговоры по Донбассу из-за вражеской риторики Беларуси относительно Украины. 

26 января 2022 года спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в контактной группе Микко Киннунен сообщил, что Турция предложила проводить встречи ТКГ в Стамбуле.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, Минск, переговоры, агрессия, боевики, Алексей Резников, Стамбул, война в Украине, конфликт, встреча, брифинг, заседание, ТКГ
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