Украина согласна перенести заседания ТКГ по Донбассу из Минска в Стамбул – Резников

Об этом 3 февраля на брифинге, который транслировался в YouTube "Військового телебачення України", заявил министр обороны Алексей Резников.

"Здесь все просто: президент [Турции Реджеп] Эрдоган публично сделал такое предложение. Раскрою секрет: с нами велись консультации и я, когда еще был участником переговорной делегации Украины в ТКГ, мы отвечали утвердительно: "Да, мы согласны, если эта площадка, например, будет в Стамбуле", – рассказал Резников. – Украинская сторона готова к переговорам в Стамбуле. А также и в Женеве, и в Вене, в любом городе, где есть незаангажированность, независимость – самое главное – от одной из сторон, а именно Российской Федерации... Но нужно, чтобы согласилась другая сторона".

Резников был заместителем главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу с сентября 2019 года по ноябрь 2021 года.