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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Помощь агрессору не останется безнаказанной". Украина инициирует санкции против Ирана

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Кабмин Украины предлагает ввести санкции против Ирана на 50 лет
Кабмин Украины предлагает ввести санкции против Ирана на 50 лет
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины на заседании 25 апреля принял решение вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по применению секторальных санкций против Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

"Даем старт секторальным санкциям против Ирана. Предыдущие ограничения, введенные Украиной и нашими партнерами в отношении лиц и компаний, непосредственно причастных к поставке оружия России, к сожалению, не были восприняты как серьезное предупреждение. Что ж, мы усилим наши аргументы. Будем также работать над тем, чтобы к таким жестким решениям присоединилось как можно больше стран мира. Агрессия против Украины не останется безнаказанной. Точно так же не останется безнаказанной помощь агрессору", – заявила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

Правительство предлагает ввести санкции на 50 лет. В пакет вошли такие ограничения:

  • предотвращение выведения капиталов резидентами Исламской Республики Иран за пределы Украины;
  • запрещение передачи резидентам Ирана технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;
  • запрещение осуществления инвестиций в Иран и в пользу резидентов страны;
  • остановка обслуживания электронных платежных средств, эмитированных резидентами Ирана;
  • запрет регистрации НБУ международной платежной системы, участника международной платежной системы, операторами которых являются резиденты Ирана;
  • ограничение торговых операций с военными товарами и товарами двойного назначения с резидентами Ирана.
Предложенные правительством санкции вступят в силу после принятия соответствующего решения СНБО, введения его в действие президентом Украины и утверждения постановлением Верховной Рады, отметили в пресс-службе.
Контекст:

Иран поставил в Россию по крайней мере три модели беспилотников: одноразовые беспилотники-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136, "используемые Москвой в качестве более дешевой альтернативы крылатым ракетам", и многоцелевой беспилотник Mohajer-6, который может использоваться для сбора разведданных и нести ракетную нагрузку, отметило издание The Guardian. 

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе ввели ряд стран, в том числе США, Великобритания и ЕС. Их уже несколько раз расширяли.

Теги: Россия, Украина, Иран, Кабинет Министров, оружие, СНБО, военные, агрессия, санкции против Ирана, заседание, Минэкономики, Юлия Свириденко
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