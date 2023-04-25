"Помощь агрессору не останется безнаказанной". Украина инициирует санкции против Ирана

Кабмин Украины предлагает ввести санкции против Ирана на 50 лет Фото: depositphotos.com

"Даем старт секторальным санкциям против Ирана. Предыдущие ограничения, введенные Украиной и нашими партнерами в отношении лиц и компаний, непосредственно причастных к поставке оружия России, к сожалению, не были восприняты как серьезное предупреждение. Что ж, мы усилим наши аргументы. Будем также работать над тем, чтобы к таким жестким решениям присоединилось как можно больше стран мира. Агрессия против Украины не останется безнаказанной. Точно так же не останется безнаказанной помощь агрессору", – заявила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

Правительство предлагает ввести санкции на 50 лет. В пакет вошли такие ограничения:

предотвращение выведения капиталов резидентами Исламской Республики Иран за пределы Украины;

запрещение передачи резидентам Ирана технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;

запрещение осуществления инвестиций в Иран и в пользу резидентов страны;

остановка обслуживания электронных платежных средств, эмитированных резидентами Ирана;

запрет регистрации НБУ международной платежной системы, участника международной платежной системы, операторами которых являются резиденты Ирана;

ограничение торговых операций с военными товарами и товарами двойного назначения с резидентами Ирана.

Предложенные правительством санкции вступят в силу после принятия соответствующего решения СНБО, введения его в действие президентом Украины и утверждения постановлением Верховной Рады, отметили в пресс-службе.