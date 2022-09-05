Украинцев ждет уголовная ответственность за участие в псевдореферендумах – Верещук

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук напомнила об ответственности за участие в псевдореферендуме Фото: minre.gov.ua

"Лучший выход – эвакуироваться. Так вы обезопасите себя и свою семью и избежите давления от оккупантов. А также – не нарушите законодательство Украины, по которому участие в так называемых референдумах на временно оккупированных территориях влечет уголовную ответственность", – сказала она.

Верещук призвала украинцев не бояться уезжать и делать это уже сейчас, пока позволяет хорошая погода, так как осенние дожди очень усложнят эвакуацию, ведь дороги будут размыты.

Также она подчеркнула, что государство позаботится о каждой семье, которая переместится на подконтрольную правительству территорию и все будут обеспечены приютом, финансовой помощью, лекарствами, продуктами, теплыми вещами и предметами первой необходимости.