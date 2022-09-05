Украинцев ждет уголовная ответственность за участие в псевдореферендумах – Верещук

"Лучший выход – эвакуироваться. Так вы обезопасите себя и свою семью и избежите давления от оккупантов. А также – не нарушите законодательство Украины, по которому участие в так называемых референдумах на временно оккупированных территориях влечет уголовную ответственность", – сказала она.
Верещук призвала украинцев не бояться уезжать и делать это уже сейчас, пока позволяет хорошая погода, так как осенние дожди очень усложнят эвакуацию, ведь дороги будут размыты.
Также она подчеркнула, что государство позаботится о каждой семье, которая переместится на подконтрольную правительству территорию и все будут обеспечены приютом, финансовой помощью, лекарствами, продуктами, теплыми вещами и предметами первой необходимости.
Журналисты "Радіо Свобода" получили документ от источников в одном из разведывательных органов Украины, в котором идет речь о том, что террористическая группировка "ДНР" планирует проведение "референдума" на всей территории Донецкой области с результатом 70% голосов за присоединение к РФ.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 29 июня сообщил о наличии у оккупантов планов на проведение "референдума" о "присоединении" Донецкой области к РФ 11 сентября. На эту же дату ожидается "референдум" и в Луганской области.