Украинская авиация нанесла за сутки 24 удара по вражеским целям – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и три удара по позициям зенитных ракетных комплексов. А наши артиллеристы и ракетчики поразили два пункта управления врага, два района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 8 февраля 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 134 100 человек личного состава.