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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская авиация нанесла за сутки 24 удара по вражеским целям – Генштаб ВСУ

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Авиация ВСУ поражала места скопления врага и системы ПВО, отметили в Генштабе
Авиация ВСУ поражала места скопления врага и системы ПВО, отметили в Генштабе
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Украинские военные в течение суток поразили 30 объектов российских оккупантов на территории Украины. Об этом проинформировал 8 февраля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и три удара по позициям зенитных ракетных комплексов. А наши артиллеристы и ракетчики поразили два пункта управления врага, два района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02kL8XZwXNsSUphpcF5SAsVUR92f3mJJevFsSWvEZnRJsXKEr7LQzhWmWxXFubauUml

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 8 февраля 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 134 100 человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, авиация, оборона, боеприпасы, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, потери армии России
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