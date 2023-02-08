Украинская авиация нанесла за сутки 24 удара по вражеским целям – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и три удара по позициям зенитных ракетных комплексов. А наши артиллеристы и ракетчики поразили два пункта управления врага, два района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)