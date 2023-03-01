"Украинская команда" передала разведчикам Mercedes Sprinter

"Передали на передовую очередной микроавтобус. Этот Mercedes Sprinter теперь будет служить нашим разведчикам. Они всегда на переднем крае. И надежная машина – это то же оружие. Уверен, что этот микроавтобус поможет нашим героям лучше выполнять боевые задачи и спасет жизнь", – отметил Палатный.

Раньше "Украинская команда" передала одному из подразделений разведки Jeep Grand Cherokee, а другому – Mercedes Sprinter. Также волонтеры "Украинской команды" обеспечили бойцов Голосеевского отряда ГСЧС современными огнестойкими подшлемниками, а военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев – разведывательными дронами для корректировки артиллерийского огня.