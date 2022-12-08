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Украинские военные показали работу боевых вертолетов. Видео

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Красивое видео огневой поддержки показал 109-й отдельный горно-штурмовой батальон
Красивое видео огневой поддержки показал 109-й отдельный горно-штурмовой батальон
Скриншот: 109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон 10 ОГШБр / Facebook

Украинские военные показали воздушную поддержку наземных сил боевыми вертолетами.

Видеозапись опубликована 7 декабря в Facebook 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й бригады. "Воздушная поддержка", – говорится в описании к видео.

видео

Видео: 109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон 10 ОГШБр / Facebook
Теги: вертолет, видео, война России против Украины
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