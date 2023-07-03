"Украинцы, верьте в Бога и ПВО". Воздушные силы в День зенитных войск рассказали о достижениях за время войны

С начала войны Воздушных силы уничтожили 600 самолетов и вертолетов россиян Скриншот: Повітряні Сили ЗС України / Telegram

"Все вместе мы продолжаем бить оккупанта в украинском небе самым современным в мире оружием", – сказали на видео украинские военные.

С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России было уничтожено более 600 самолетов и вертолетов оккупантов, а также больше 1200 крылатых ракет, тысячи беспилотных разведывательных летательных аппаратов.

"Больше всего уничтоженных целей именно на счету зенитных войск. Побратимы, спасибо вам за работу", – сказал начальник зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ Виталий Палагута.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук отметил, что военные зенитных войск показали, на что способны.

"Благодарю я вас, благодарит Украина. Украинцы, верьте в Бога и противовоздушную оборону. Мои поздравления всем, кто на боевых позициях, всем, кто охраняет родное небо", – сказал он.