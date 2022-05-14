Установлена личность одного из российских военных, попавших на видео с убийством двух мужчин выстрелами в спину под Киевом

Это 29-летний житель поселка Песчанка в Чите Дмитрий Лапшаков.
Сюжеты об убийстве мирных граждан – владельца автосалона и охранника – вышли на каналах CNN и ВВС 12 мая. Лицо Лапшакова четко видно в сюжете ВВС – мужчины обыскивали столы и ящики и нашли бутылку спиртного. Лапшаков, войдя в помещение, заметил и разбил прикладом камеру наблюдения.
Стрелял ли он в мужчин, из видео неясно. "Важные истории" пришли к выводу, что Лапшаков, как минимум, присутствовал при этом.
2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.
2 мая в полиции Киевской области сообщили, что в регионе были обнаружены восемь массовых захоронений 148 мирных жителей, убитых оккупантами из РФ.
В Киевской полиции отмечали, что всего в регионе найдено более 1200 тел убитых мирных жителей.