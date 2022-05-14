Установлена личность одного из российских военных, попавших на видео с убийством двух мужчин выстрелами в спину под Киевом

Лапшаков разбил камеру, когда вошел в помещение Скриншот: bbc.com

Это 29-летний житель поселка Песчанка в Чите Дмитрий Лапшаков.

Сюжеты об убийстве мирных граждан – владельца автосалона и охранника – вышли на каналах CNN и ВВС 12 мая. Лицо Лапшакова четко видно в сюжете ВВС – мужчины обыскивали столы и ящики и нашли бутылку спиртного. Лапшаков, войдя в помещение, заметил и разбил прикладом камеру наблюдения.

МУЛЬТИМЕДИА

Стрелял ли он в мужчин, из видео неясно. "Важные истории" пришли к выводу, что Лапшаков, как минимум, присутствовал при этом.