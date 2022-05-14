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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Установлена личность одного из российских военных, попавших на видео с убийством двух мужчин выстрелами в спину под Киевом

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Лапшаков разбил камеру, когда вошел в помещение
Лапшаков разбил камеру, когда вошел в помещение
Скриншот: bbc.com

Журналисты проекта "Важные истории" идентифицировали личность российского военнослужащего, который попал на видео в репортаже западных СМИ о расстреле двух безоружных мужчин возле автосалона под Киевом.

Это 29-летний житель поселка Песчанка в Чите Дмитрий Лапшаков.

Сюжеты об убийстве мирных граждан – владельца автосалона и охранника – вышли на каналах CNN и ВВС 12 мая. Лицо Лапшакова четко видно в сюжете ВВС – мужчины обыскивали столы и ящики и нашли бутылку спиртного. Лапшаков, войдя в помещение, заметил и разбил прикладом камеру наблюдения. 

МУЛЬТИМЕДИА

Стрелял ли он в мужчин, из видео неясно. "Важные истории" пришли к выводу, что Лапшаков, как минимум, присутствовал при этом. 

Контекст:

2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.

2 мая в полиции Киевской области сообщили, что в регионе были обнаружены восемь массовых захоронений 148 мирных жителей, убитых оккупантами из РФ.

В Киевской полиции отмечали, что всего в регионе найдено более 1200 тел убитых мирных жителей.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: убийство, российские оккупанты
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