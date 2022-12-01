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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Бахмуте за ночь ранены трое гражданских, разрушены жилые дома и админздание – ОВА

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Oсколки повредили жилой дом и склад
Oсколки повредили жилой дом и склад
Фото: Павло Кириленко / Telegram

За последние сутки россияне несколько раз обстреляли жилые районы в Донецкой области. Об этом глава областной военной администрации Павел Кириленко сообщил 1 декабря в Telegram.

По его данным, на Волновахском направлении под огонь оккупантов попал Угледар. Там повреждены по меньшей мере 6 домов, но люди не пострадали.

"На Донецком направлении ночью были одиночные прилеты по старой части Авдеевки, а к утру город подвергся массированному артобстрелу по центру. Также утром враг нанес ракетный удар по инфраструктурному объекту в Курахово – два человека ранены", – написал Кириленко.

Он отметил, что на Горловском направлении больше всего пострадал Бахмут: 2 человека ранены, осколки повредили жилой дом, склад и административное здание.

Также единичные обстрелы зафиксированы у Раздолевки, Яковлевки и Бахмутского в Соледарской общине. В районе Лисичанска еще один человек получил ранение, добавил глава ОВА. 

Контекст:

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он отметил, что на этих направлениях – "ад".

По данным Кириленко на утро 30 ноября, всего в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения погибло 1235 человек, ранено 2662. 

Теги: Донецкая область, Лисичанск, раненые, Авдеевка, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Бахмут, разрушения, Павел Кириленко
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