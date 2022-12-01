В Бахмуте за ночь ранены трое гражданских, разрушены жилые дома и админздание – ОВА

По его данным, на Волновахском направлении под огонь оккупантов попал Угледар. Там повреждены по меньшей мере 6 домов, но люди не пострадали.

"На Донецком направлении ночью были одиночные прилеты по старой части Авдеевки, а к утру город подвергся массированному артобстрелу по центру. Также утром враг нанес ракетный удар по инфраструктурному объекту в Курахово – два человека ранены", – написал Кириленко.

Он отметил, что на Горловском направлении больше всего пострадал Бахмут: 2 человека ранены, осколки повредили жилой дом, склад и административное здание.

Также единичные обстрелы зафиксированы у Раздолевки, Яковлевки и Бахмутского в Соледарской общине. В районе Лисичанска еще один человек получил ранение, добавил глава ОВА.