В Бахмуте за ночь ранены трое гражданских, разрушены жилые дома и админздание – ОВА

По его данным, на Волновахском направлении под огонь оккупантов попал Угледар. Там повреждены по меньшей мере 6 домов, но люди не пострадали.
"На Донецком направлении ночью были одиночные прилеты по старой части Авдеевки, а к утру город подвергся массированному артобстрелу по центру. Также утром враг нанес ракетный удар по инфраструктурному объекту в Курахово – два человека ранены", – написал Кириленко.
Он отметил, что на Горловском направлении больше всего пострадал Бахмут: 2 человека ранены, осколки повредили жилой дом, склад и административное здание.
Также единичные обстрелы зафиксированы у Раздолевки, Яковлевки и Бахмутского в Соледарской общине. В районе Лисичанска еще один человек получил ранение, добавил глава ОВА.
В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он отметил, что на этих направлениях – "ад".
По данным Кириленко на утро 30 ноября, всего в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения погибло 1235 человек, ранено 2662.