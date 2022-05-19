В боях на фронте участвует большинство бригад теробороны – начальник штаба ТрО

По словам Собко, бойцы ТрО сыграли важную роль в освобождении Киевской, Черниговской, Сумской областей и в обороне Мариуполя Фото: mil.gov.ua

"Воины подразделений территориальной обороны практически с первого дня полномасштабной агрессии России ведут активное участие в боевых действиях против врага. Сегодня из 32 бригад территориальной обороны уже около 25 бригад в полном составе или частично принимают участие в боевых действиях", – сказал Собко.

По его словам, бойцы теробороны сыграли важную роль в освобождении Киевской, Черниговской, Сумской областей, в обороне Мариуполя, бойцы Харьковской теробороны после оборонительных действий участвуют в контрнаступательных операциях и уже вышли на один из участков нашей госграницы.

Относительно возможного участия сил ТрО в боевых задачах в районе боевых действий он отметил, что по закону это возможно только в случае соответствующего решения главнокомандующего ВСУ.

"У значительного количества людей нашей страны есть представление, что силы теробороны обязаны делать только задачки обороны собственных регионов. Но это заблуждение, ведь закон Украины о национальном сопротивлении четко определяет, что в случае соответствующего решения главнокомандующего ВСУ подразделения и части сил теробороны могут привлекаться к выполнению задач территориальной обороны и боевых задач по всей территории Украины", – подчеркнул Собко.

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