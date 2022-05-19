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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В боях на фронте участвует большинство бригад теробороны – начальник штаба ТрО

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По словам Собко, бойцы ТрО сыграли важную роль в освобождении Киевской, Черниговской, Сумской областей и в обороне Мариуполя
По словам Собко, бойцы ТрО сыграли важную роль в освобождении Киевской, Черниговской, Сумской областей и в обороне Мариуполя
Фото: mil.gov.ua

Из 32 бригад территориальной обороны уже около 25 в полном составе или частично участвуют в боевых действиях. Об этом на брифинге 18 мая заявил начальник штаба территориальной обороны ВСУ Сергей Собко, отмечает "Укринформ".

"Воины подразделений территориальной обороны практически с первого дня полномасштабной агрессии России ведут активное участие в боевых действиях против врага. Сегодня из 32 бригад территориальной обороны уже около 25 бригад в полном составе или частично принимают участие в боевых действиях", – сказал Собко.

По его словам, бойцы теробороны сыграли важную роль в освобождении Киевской, Черниговской, Сумской областей, в обороне Мариуполя, бойцы Харьковской теробороны после оборонительных действий участвуют в контрнаступательных операциях и уже вышли на один из участков нашей госграницы.

Относительно возможного участия сил ТрО в боевых задачах в районе боевых действий он отметил, что по закону это возможно только в случае соответствующего решения главнокомандующего ВСУ.

"У значительного количества людей нашей страны есть представление, что силы теробороны обязаны делать только задачки обороны собственных регионов. Но это заблуждение, ведь закон Украины о национальном сопротивлении четко определяет, что в случае соответствующего решения главнокомандующего ВСУ подразделения и части сил теробороны могут привлекаться к выполнению задач территориальной обороны и боевых задач по всей территории Украины", – подчеркнул Собко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Отдельный род войск – Силы территориальной обороны – появился в Украине только 1 января этого года. Основу добровольческих формирований территориальных общин составляют украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, зачисляются после присяги.

Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перекинуть их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они не используются, пояснял в январе тогдашний командующий Силами теробороны Юрий Галушкин.

В марте Верховная Рада приняла закон, согласно которому добровольцы теробороны могут быть признаны участниками боевых действий, ветеранами войны или же лицами с инвалидностью в результате войны.

С начала масштабной военной агрессии РФ украинцы стали массово записываться в ТрО. Только за первые 10 дней войны в ряды теробороны вступили 100 тыс. человек.

Потребность в комплектовании подразделений теробороны еще есть, сообщил Галушкин 10 апреля.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, ВСУ, территориальная оборона, война России против Украины, Сергей Собко
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