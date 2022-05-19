В боях на фронте участвует большинство бригад теробороны – начальник штаба ТрО

"Воины подразделений территориальной обороны практически с первого дня полномасштабной агрессии России ведут активное участие в боевых действиях против врага. Сегодня из 32 бригад территориальной обороны уже около 25 бригад в полном составе или частично принимают участие в боевых действиях", – сказал Собко.
По его словам, бойцы теробороны сыграли важную роль в освобождении Киевской, Черниговской, Сумской областей, в обороне Мариуполя, бойцы Харьковской теробороны после оборонительных действий участвуют в контрнаступательных операциях и уже вышли на один из участков нашей госграницы.
Относительно возможного участия сил ТрО в боевых задачах в районе боевых действий он отметил, что по закону это возможно только в случае соответствующего решения главнокомандующего ВСУ.
"У значительного количества людей нашей страны есть представление, что силы теробороны обязаны делать только задачки обороны собственных регионов. Но это заблуждение, ведь закон Украины о национальном сопротивлении четко определяет, что в случае соответствующего решения главнокомандующего ВСУ подразделения и части сил теробороны могут привлекаться к выполнению задач территориальной обороны и боевых задач по всей территории Украины", – подчеркнул Собко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Отдельный род войск – Силы территориальной обороны – появился в Украине только 1 января этого года. Основу добровольческих формирований территориальных общин составляют украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, зачисляются после присяги.
Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перекинуть их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они не используются, пояснял в январе тогдашний командующий Силами теробороны Юрий Галушкин.
В марте Верховная Рада приняла закон, согласно которому добровольцы теробороны могут быть признаны участниками боевых действий, ветеранами войны или же лицами с инвалидностью в результате войны.
С начала масштабной военной агрессии РФ украинцы стали массово записываться в ТрО. Только за первые 10 дней войны в ряды теробороны вступили 100 тыс. человек.
Потребность в комплектовании подразделений теробороны еще есть, сообщил Галушкин 10 апреля.