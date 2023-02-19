В британской разведке объяснили, зачем РФ запускает воздушные шары с уголковыми отражателями

В пресс-службе напомнили, что 15 февраля украинские Вооруженные силы заметили над Киевом несколько аэростатов с подвешенными под ними отражателями. Шесть из них были сбиты. Ранее воздушные шары были замечены в Днепропетровской области.

"Вполне вероятно, что воздушные шары были русскими. Вероятно, они представляют собой новую тактику России по сбору информации об украинских системах ПВО и принуждению украинцев к расходованию ценных запасов ракет класса "земля-воздух" и боеприпасов", – говорится в сообщении.

Также 14 февраля обнаружение объекта привело к закрытию воздушного пространства Молдовы на несколько часов.

"Существует реальная возможность того, что это был российский воздушный шар, дрейфовавший из воздушного пространства Украины", – заявили в разведке.