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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В британской разведке объяснили, зачем РФ запускает воздушные шары с уголковыми отражателями

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РФ хочет, чтобы Украина расходовала дорогие ракеты на сбитие воздушных шаров
РФ хочет, чтобы Украина расходовала дорогие ракеты на сбитие воздушных шаров
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Российские воздушные шары с уголковыми отражателями, вероятно запущены с целью сбора информации об украинской системе противовоздушной обороны, а также чтобы украинские военные расходовали дорогие ракеты на их сбитие. Об этом сообщила пресс-служба минобороны Великобритании в Twitter со ссылкой на выводы британской разведки 19 февраля.

В пресс-службе напомнили, что 15 февраля украинские Вооруженные силы заметили над Киевом несколько аэростатов с подвешенными под ними отражателями. Шесть из них были сбиты. Ранее воздушные шары были замечены в Днепропетровской области.

"Вполне вероятно, что воздушные шары были русскими. Вероятно, они представляют собой новую тактику России по сбору информации об украинских системах ПВО и принуждению украинцев к расходованию ценных запасов ракет класса "земля-воздух" и боеприпасов", – говорится в сообщении.

Также 14 февраля обнаружение объекта привело к закрытию воздушного пространства Молдовы на несколько часов.

"Существует реальная возможность того, что это был российский воздушный шар, дрейфовавший из воздушного пространства Украины", – заявили в разведке.

Контекст:

О применении Россией шаров с уголковыми отражателями командование ВС ВСУ сообщало 12 февраля. Тогда воздушные шары с уголковыми отражателями зафиксировали над Днепропетровской областью. Также эти объекты летали в небе над Украиной 14 февраля, затем – 15 февраля, часть из них была сбита.

Уголковый отражатель – устройство, используемое для обмана радиолокационных станций. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что оккупанты использовали такие отражатели, защищаясь от HIMARS в районе Херсона. Он назвал такое средство анахронизмом. Как рассказал в интервью NV главред Defence Express Олег Катков, это "максимально простое изделие, известное еще со времен изобретения радиолокации как таковой".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Великобритания, разведка, война России против Украины, воздушный шар
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