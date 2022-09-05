В британской разведке рассказали, какая у российских оккупантов сейчас главная цель в Украине

В британском ведомстве отметили, что основные усилия российских захватчиков сконцентрированы в направлении Авдеевки и Бахмута Фото: ЕРА

В ведомстве отметили, что основные усилия захватчиков сконцентрированы в направлении Авдеевки и Бахмута.

"Хотя Россия добилась наибольшего успеха на этом участке, ее силы до сих пор продвигаются всего примерно на 1 км в неделю в направлении Бахмута", – говорится в сообщении.

В минобороны Британии подчеркнули, что политическая цель РФ – захват всей Донецкой области – позволит Кремлю заявлять об "освобождении" Донбасса.

В то же время в британской разведке сомневаются, что россиянам удастся реализовать свои намерения полностью оккупировать Донецкую область до 15 сентября. Это в свою очередь усложнит планы РФ по проведению "референдумов" на захваченных территориях.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 September 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/OrGEqsSJnD — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) September 5, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)