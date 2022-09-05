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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В британской разведке рассказали, какая у российских оккупантов сейчас главная цель в Украине

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В британском ведомстве отметили, что основные усилия российских захватчиков сконцентрированы в направлении Авдеевки и Бахмута
В британском ведомстве отметили, что основные усилия российских захватчиков сконцентрированы в направлении Авдеевки и Бахмута
Фото: ЕРА

Главной целью российских оккупантов в Украине сейчас является наступательная операция на Донбассе. Об этом 5 сентября в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

В ведомстве отметили, что основные усилия захватчиков сконцентрированы в направлении Авдеевки и Бахмута.

"Хотя Россия добилась наибольшего успеха на этом участке, ее силы до сих пор продвигаются всего примерно на 1 км в неделю в направлении Бахмута", – говорится в сообщении.

В минобороны Британии подчеркнули, что политическая цель РФ – захват всей Донецкой области – позволит Кремлю заявлять об "освобождении" Донбасса.

В то же время в британской разведке сомневаются, что россиянам удастся реализовать свои намерения полностью оккупировать Донецкую область до 15 сентября. Это в свою очередь усложнит планы РФ по проведению "референдумов" на захваченных территориях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

В августе на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 26 августа.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, Донецкая область, захват, Вооруженные силы Украины, разведка, Авдеевка, Минобороны, война России против Украины, Бахмут
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