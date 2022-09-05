В британской разведке рассказали, какая у российских оккупантов сейчас главная цель в Украине

В ведомстве отметили, что основные усилия захватчиков сконцентрированы в направлении Авдеевки и Бахмута.
"Хотя Россия добилась наибольшего успеха на этом участке, ее силы до сих пор продвигаются всего примерно на 1 км в неделю в направлении Бахмута", – говорится в сообщении.
В минобороны Британии подчеркнули, что политическая цель РФ – захват всей Донецкой области – позволит Кремлю заявлять об "освобождении" Донбасса.
В то же время в британской разведке сомневаются, что россиянам удастся реализовать свои намерения полностью оккупировать Донецкую область до 15 сентября. Это в свою очередь усложнит планы РФ по проведению "референдумов" на захваченных территориях.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 September 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) September 5, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/OrGEqsSJnD
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
В августе на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 26 августа.