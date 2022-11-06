В Черном море – три российских корабля, ракетоносителей на дежурстве нет – ОК "Юг"

РФ сократила корабельную группировку в Черном море, отсутствие носителя ракет может свидетельствовать о попытке усыпить бдительность, считают в ОК "Юг" Фото: ЕРА (архив)

Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Юг", опубликованном 6 ноября в Facebook.

"Черноморская группировка вражеских сил насчитывает три единицы без ракетоносителей на дежурстве. Помните об угрозах и ракетных ударах. Отсутствие ракетоносителя на службе тоже может быть враждебным приемом усыпить внимание. Однако ракет и средств их запуска из воздуха, моря, суши, у врага еще много", – говорится в сводке.

В командовании подчеркнули, что на море снова шторм, который "растревоживает" минную опасность.