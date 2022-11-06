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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черном море – три российских корабля, ракетоносителей на дежурстве нет – ОК "Юг"

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РФ сократила корабельную группировку в Черном море, отсутствие носителя ракет может свидетельствовать о попытке усыпить бдительность, считают в ОК "Юг"
РФ сократила корабельную группировку в Черном море, отсутствие носителя ракет может свидетельствовать о попытке усыпить бдительность, считают в ОК "Юг"
Фото: ЕРА (архив)

Черноморская группировка кораблей российских оккупантов сейчас состоит из трех кораблей, ракетоносителей на дежурстве нет.

Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Юг", опубликованном 6 ноября в Facebook. 

"Черноморская группировка вражеских сил насчитывает три единицы без ракетоносителей на дежурстве. Помните об угрозах и ракетных ударах. Отсутствие ракетоносителя на службе тоже может быть враждебным приемом усыпить внимание. Однако ракет и средств их запуска из воздуха, моря, суши, у врага еще много", – говорится в сводке. 

В командовании подчеркнули, что на море снова шторм, который "растревоживает" минную опасность.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/536190354954226/

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Корабли и подводные лодки военно-морского флота РФ маневрируют в Черном море, атакуя украинские города ракетами. 

Как правило, группировка кораблей оккупантов в море больше. 22 октября в ОК "Юг" сообщали, что в Черном море РФ сосредоточила 10 кораблей, в том числе три носителя с 24 "Калибрами". По данным на 23 октября, в море были два ракетоносителя с 16 ракетами "Калибр" (тогда тоже был шторм, всего в море было шесть кораблей). 26 октября в штормовом море было девять кораблей противника, среди них – подлодка. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Черное море, корабль, шторм, война России против Украины, ракеты, корабли
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