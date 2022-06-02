В Деснянском районе можно получить продукты от Фонда Рината Ахметова

В состав наборов вошли: макаронные изделия, сгущенка, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо. Всего Фонд уже направил в Киев более 48 тыс. наборов с продуктами длительного хранения. Всего такие наборы получат 200 тыс. человек.

"С начала полномасштабного вторжения гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами CКМ. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек", – напомнили в Фонде.