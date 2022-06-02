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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Деснянском районе можно получить продукты от Фонда Рината Ахметова

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов Спасение жизней"
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней"
Фото: Фонд Рината Ахметова / Facebook

Для тех переселенцев, которые нашли убежище в Киеве, Фонд Рината Ахметова передал очередную партию продуктовых наборов. Тысяча наборов с продуктами первой необходимости были доставлены в территориальный центр социального обслуживания Деснянского района, сообщили в Facebook Фонда.

В состав наборов вошли: макаронные изделия, сгущенка, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо. Всего Фонд уже направил в Киев более 48 тыс. наборов с продуктами длительного хранения. Всего такие наборы получат 200 тыс. человек.

"С начала полномасштабного вторжения гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами CКМ. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек", – напомнили в Фонде.

https://www.facebook.com/AkhmetovFDU/posts/7800518399988984

Теги: Киев, продукты, помощь, переселенцы, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова, война России против Украины
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