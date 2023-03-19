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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В "Гвардии наступления" рассказали об отборе добровольцев. Женщины выбирают самые тяжелые должности

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Среди добровольцев много женщин
Среди добровольцев много женщин
Фото: depositphotos.com

Подразделения “Гвардии наступления” почти полностью сформированы, а среди желающих есть много женщин. Об этом сообщил пресс-офицер бригады "Червона Калина" Николай Коваль 19 марта в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

“Много людей приходят, и почти уже завершается кампания, и бригады практически укомплектованы. И каждый день люди приходят, и уже знают, что кампания заканчивается. Все больше и больше добровольцев подают заявки, но к сожалению, не все проходят”, – сообщил Коваль.

Он рассказал, что "Гвардии наступления" нужны люди с сильной мотивацией, выносливостью, психологической стойкостью и желанием учиться. По его словам, добровольцами вызываются разные люди, разного возраста и пола.

"Приходят те, которые имеют опыт, и те, которые его и не имеют. Женщины наравне с мужчинами проходят отбор и подготовку, потому что у нас гендерное равенство. И они сами хотят, чтобы все делалось наравне. Мужчин приходит большинство, однако женщин не меньше. И они выбирают самые тяжелые должности. То есть они не выбирают повара или связиста. Они выбирают пулеметчика, артиллериста, хотят в пехоту идти", – добавил Коваль.

Контекст:

1 февраля в Украине стартовала национальная рекрутинговая кампания "Гвардия наступления". Министерство внутренних дел в рамках этого проекта набирает бойцов в восемь штурмовых бригад – "Буревій", "Червона Калина", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан", "Азов", "Лють" и "Сталевий Кордон". Планируется, что они усилят подразделения сил обороны Украины и будут участвовать в освобождении оккупированных Россией территорий – включая Крым и Донбасс. Чтобы присоединиться к одной из бригад, можно подать анкету на сайте проекта storm.mvs.gov.ua

Основой бригад стали офицеры и солдаты, которые имеют боевой опыт, действующие полицейские, нацгвардейцы и пограничники. Доукомплектовывать бригады будут только добровольцами – высокомотивированными патриотами Украины, говорил министр внутренних дел Игорь Клименко. "Подразделения будут состоять исключительно из добровольцев, которыми движет патриотизм, и таких людей очень много в нашем государстве", – сказал министр. 

По его словам, минимальная зарплата добровольцев в месте постоянной дислокации сейчас на уровне от 25 тыс. грн, далее она будет определяться районом пребывания человека и ведением боевых действий.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: армия, военные, добровольцы, война России против Украины, женщины
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