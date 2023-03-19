В "Гвардии наступления" рассказали об отборе добровольцев. Женщины выбирают самые тяжелые должности

“Много людей приходят, и почти уже завершается кампания, и бригады практически укомплектованы. И каждый день люди приходят, и уже знают, что кампания заканчивается. Все больше и больше добровольцев подают заявки, но к сожалению, не все проходят”, – сообщил Коваль.

Он рассказал, что "Гвардии наступления" нужны люди с сильной мотивацией, выносливостью, психологической стойкостью и желанием учиться. По его словам, добровольцами вызываются разные люди, разного возраста и пола.

"Приходят те, которые имеют опыт, и те, которые его и не имеют. Женщины наравне с мужчинами проходят отбор и подготовку, потому что у нас гендерное равенство. И они сами хотят, чтобы все делалось наравне. Мужчин приходит большинство, однако женщин не меньше. И они выбирают самые тяжелые должности. То есть они не выбирают повара или связиста. Они выбирают пулеметчика, артиллериста, хотят в пехоту идти", – добавил Коваль.