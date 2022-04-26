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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области оккупанты пытаются вести наступление в направлении Заводов, продолжаются боевые действия – Генштаб ВСУ

По информации Генштаба ВСУ, оккупанты продолжают попытки наступательных действий в восточной операционной зоне
По информации Генштаба ВСУ, оккупанты продолжают попытки наступательных действий в восточной операционной зоне 
Фото: EPA

В Харьковской области российские оккупанты пытаются вести наступление в направлении населенного пункта Заводы, там продолжаются боевые действия. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины 26 апреля в Facebook.

"На слобожанском направлении противник усиливает группировку войск, продолжает частичную блокировку Харькова и огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры. Захватчики пытаются проводить наступление в направлении населенного пункта Заводы. Продолжаются боевые действия", – говорится в сообщении.

В целом, по информации Генштаба ВСУ, оккупанты продолжают попытки наступательных действий в восточной операционной зоне "с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного коридора между территориями и оккупированным Крымом".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/303029115343507

Контекст:

16 апреля в Генштабе сообщили, что РФ сосредоточила возле Изюма Харьковской области более 20 батальонных тактических групп. 

Теги: Генштаб ВСУ, Харьковская область, ВСУ, наступление, война России против Украины
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