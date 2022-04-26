В Харьковской области оккупанты пытаются вести наступление в направлении Заводов, продолжаются боевые действия – Генштаб ВСУ

"На слобожанском направлении противник усиливает группировку войск, продолжает частичную блокировку Харькова и огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры. Захватчики пытаются проводить наступление в направлении населенного пункта Заводы. Продолжаются боевые действия", – говорится в сообщении.
В целом, по информации Генштаба ВСУ, оккупанты продолжают попытки наступательных действий в восточной операционной зоне "с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного коридора между территориями и оккупированным Крымом".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
16 апреля в Генштабе сообщили, что РФ сосредоточила возле Изюма Харьковской области более 20 батальонных тактических групп.