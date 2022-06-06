В Харьковской области три человека погибли, 10 получили ранения в результате обстрелов РФ – Синегубов

Синегубов сообщил, что оккупанты пытались атаковать украинские позиции в районе Изюма Харьковской области, но понесли потери и отступили Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Синегубов пишет, что оккупанты пытались атаковать украинские позиции в районе Изюма Харьковской области, но понесли потери и отступили. По его словам, на северном и северо-восточном направлениях войска РФ сосредоточили внимание на обороне, украинские военные пытаются двигаться вперед.

Глава ОВА считает, что РФ отыгрывается на мирных жителях региона, усиливая обстрелы жилых кварталов.

"За минувшие сутки оккупанты обстреливали из РСЗО Салтовский и Слободской районы Харькова, Харьковский, Изюмский и Чугуевский районы области. В Харькове есть попадание в жилой дом. Предварительно, никто не пострадал. В области повреждены жилые дома, общественные здания, автомобили, объекты критической инфраструктуры. В городе Балаклея Изюмского района – один погибший, семеро раненых. В Чугуеве – один погибший, один раненый. В Харьковском районе – один погибший в Черкасской Лозовой, двое раненых – в селе Слобожанское", – сообщил Синегубов.