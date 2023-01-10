В Херсонской области будут судить главу оккупационной районной "администрации"

По данным следствия, в июне 2022 года жительница Скадовского района перешла на сторону врага. В сообщении говорится, что она заняла должность так называемого "председателя военно-гражданской администрации Скадовской территориальной общины Скадовского района Херсонской области".
Женщина подозревается в том, что она выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а также поручения военного руководства РФ, направленные на укрепление положения оккупационных властей.
Кроме того, по версии следствия, она принимала участие в открытии местного пункта получения гражданства РФ, организации проведения псевдореферендума о незаконном выходе области из состава Украины и присоединении к территориям РФ, а также массовым мероприятиям, организованным в поддержку России.
Прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении нее по факту коллаборационной деятельности.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.
29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
В ноябре Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.
По данным Офиса генпрокурора на 10 января, в Украине зафиксировано 17 461 преступление против национальной безопасности, из них 4022 – это факты коллаборационной деятельности.