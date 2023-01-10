В Херсонской области будут судить главу оккупационной районной "администрации"

По данным следствия, в июне 2022 года жительница Скадовского района перешла на сторону врага. В сообщении говорится, что она заняла должность так называемого "председателя военно-гражданской администрации Скадовской территориальной общины Скадовского района Херсонской области".

Женщина подозревается в том, что она выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а также поручения военного руководства РФ, направленные на укрепление положения оккупационных властей.

Кроме того, по версии следствия, она принимала участие в открытии местного пункта получения гражданства РФ, организации проведения псевдореферендума о незаконном выходе области из состава Украины и присоединении к территориям РФ, а также массовым мероприятиям, организованным в поддержку России.

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении нее по факту коллаборационной деятельности.