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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Каховке оккупанты выкрали редактора местного издания – НСЖУ

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Киселева много лет возглавляла районную газету "Каховская заря"
Киселева много лет возглавляла районную газету "Каховская заря"
Фото: imi.org.ua

В Каховке Херсонской области 19 сентября вооруженные российские военные забрали из собственной квартиры редактора газеты "Каховская заря" Жанну Киселеву. Об этом сообщили на странице Каховской городской территориальной общины в Facebook.

В сообщении говорится о похищении еще одной местной жительницы, Ирины Разумей. О судьбе обеих женщин ничего не известно.

На странице общины опубликованы и другие сообщения о захваченных оккупантами местных жителях. О некоторых из них известно, что россияне держат их в подвале местного отделения полиции. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid015H4Kjg5drhYCZ4nMrNYLaXwkgXDziUBrTy9xAwVCuBSBA2AJBDgJU2AqME5Nzvgl&id=100064772648646

По информации Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), Киселева возглавляла местную газету "Каховская заря" и боролась за ее разгосударствление. Издание прекратило выходить после начала полномасштабной войны. 

Председатель НСЖУ Сергей Томиленко заявил, что Киселева – принципиальная журналистка и редактор с обостренным чувством справедливости, из-за которого у нее в свое время были конфликты с местными властями. 

По данным Института массовой информации, в 2020 году Киселева была избрана депутатом Каховского городского совета. В ИМИ отметили, что она возглавляла районную газету на протяжении многих лет. 

Контекст:

Российские оккупанты зашли в Херсонскую область 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

На захваченных территориях Украины российские военные прибегают к репрессиям: похищают политиков и активистов, оказывают давление на журналистов. В частности, в Херсоне появился аналог донецкой тюрьмы "Изоляция" для пыток несогласных с российским оккупационным режимом.

По информации Херсонской областной прокуратуры на 7 сентября, с начала полномасштабного вторжения оккупанты похитили 613 человек в регионе. Следствию известно об освобождении 346 из них. 

Теги: захват, Херсонская область, похищение, журналисты, НСЖУ, война России против Украины, Каховка, газета, Сергей Томиленко, Национальный союз журналистов Украины, российские оккупанты
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