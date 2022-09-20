В Каховке оккупанты выкрали редактора местного издания – НСЖУ

В сообщении говорится о похищении еще одной местной жительницы, Ирины Разумей. О судьбе обеих женщин ничего не известно.
На странице общины опубликованы и другие сообщения о захваченных оккупантами местных жителях. О некоторых из них известно, что россияне держат их в подвале местного отделения полиции.
По информации Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), Киселева возглавляла местную газету "Каховская заря" и боролась за ее разгосударствление. Издание прекратило выходить после начала полномасштабной войны.
Председатель НСЖУ Сергей Томиленко заявил, что Киселева – принципиальная журналистка и редактор с обостренным чувством справедливости, из-за которого у нее в свое время были конфликты с местными властями.
По данным Института массовой информации, в 2020 году Киселева была избрана депутатом Каховского городского совета. В ИМИ отметили, что она возглавляла районную газету на протяжении многих лет.
Российские оккупанты зашли в Херсонскую область 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
На захваченных территориях Украины российские военные прибегают к репрессиям: похищают политиков и активистов, оказывают давление на журналистов. В частности, в Херсоне появился аналог донецкой тюрьмы "Изоляция" для пыток несогласных с российским оккупационным режимом.
По информации Херсонской областной прокуратуры на 7 сентября, с начала полномасштабного вторжения оккупанты похитили 613 человек в регионе. Следствию известно об освобождении 346 из них.