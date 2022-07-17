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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Кривом Роге переселенцы получили от Фонда Рината Ахметова партию гуманитарной помощи

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С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 11 млн жителей Украины
С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 11 млн жителей Украины
Фото: akhmetovfoundation.org

Недавно эвакуированные в криворожскую общину переселенцы получили от Фонда Рината Ахметова очередную партию гуманитарной помощи – 3,3 тысячи наборов с продуктами длительного хранения. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба Фонда.

"В состав переданных продуктовых наборов вошли: макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье", – сказано в сообщении. 

В пресс-службе отметили, что Фонд передал жителям Днепропетровской области более 26 тысяч продуктовых наборов, всего жителям Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 11 млн жителей Украины, сообщили в организации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область и, в частности, Кривой Рог с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ.

Теги: Кривой Рог, продукты, Днепропетровская область, помощь, переселенцы, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова
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