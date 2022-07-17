В Кривом Роге переселенцы получили от Фонда Рината Ахметова партию гуманитарной помощи

С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 11 млн жителей Украины Фото: akhmetovfoundation.org

"В состав переданных продуктовых наборов вошли: макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье", – сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Фонд передал жителям Днепропетровской области более 26 тысяч продуктовых наборов, всего жителям Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 11 млн жителей Украины, сообщили в организации.

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