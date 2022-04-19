В Кривом Роге помогли уже 70 тысячам переселенцев – Вилкул

"Речь идет о 70 тысячах человек, и для всех мы формируем продуктовые наборы. Чтобы помочь, подключились уже частные гуманитарные фонды – например, "Метинвест" и Фонд Рината Ахметова предоставили 2 тысячи продуктовых наборов, которые по энергетической ценности отвечают всем рекомендациям Минздрава, и мы будем продолжать наше сотрудничество. Это большое направление работы военной администрации", – сказал глава города.

Вилкул добавил, что в городе продолжает работать бизнес, предприятия заняты формированием новых логистических цепочек, которые необходимы для транспортировки сырья и готовой продукции.

"С логистикой очень сильно помогают министр транспорта и глава "Укрзалізниці", за что мы очень благодарны. Местная власть также занимается этими вопросами, ведь сейчас очень важно, чтобы предприятия работали. Потому что работающие предприятия – это работа для сотен тысяч украинцев, а также это налоги в бюджет, которые превращаются в оружие, которым мы громим врага", – резюмировал он.

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