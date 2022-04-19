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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Кривом Роге помогли уже 70 тысячам переселенцев – Вилкул

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Александр Вилкул: Чтобы помочь, подключились уже частные гуманитарные фонды
Александр Вилкул: Чтобы помочь, подключились уже частные гуманитарные фонды
Скриншот: Україна 24 / YouTube

Кривой Рог превратился в гуманитарный хаб, куда съезжается много переселенцев из Херсонской области и оккупированных населенных пунктов, многие остаются в городе, и всем предоставляют продукты, товары и медикаменты, возможность переночевать или остановиться на определенное время. Об этом рассказал руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в эфире национального телемарафона, который транслирует в том числе телеканал "Украина 24".

"Речь идет о 70 тысячах человек, и для всех мы формируем продуктовые наборы. Чтобы помочь, подключились уже частные гуманитарные фонды – например, "Метинвест" и Фонд Рината Ахметова предоставили 2 тысячи продуктовых наборов, которые по энергетической ценности отвечают всем рекомендациям Минздрава, и мы будем продолжать наше сотрудничество. Это большое направление работы военной администрации", – сказал глава города.

Вилкул добавил, что в городе продолжает работать бизнес, предприятия заняты формированием новых логистических цепочек, которые необходимы для транспортировки сырья и готовой продукции.

"С логистикой очень сильно помогают министр транспорта и глава "Укрзалізниці", за что мы очень благодарны. Местная власть также занимается этими вопросами, ведь сейчас очень важно, чтобы предприятия работали. Потому что работающие предприятия – это работа для сотен тысяч украинцев, а также это налоги в бюджет, которые превращаются в оружие, которым мы громим врага", – резюмировал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Этой ночью российские войска в очередной раз из РСЗО и артиллерии обстреляли населенные пункты Криворожского района, жертв нет, но разрушено жилье.

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область. В частности, 2 апреля ракетный удар был совершен по Кривому рогу, "прилетело" на автозаправку, сообщал Резниченко.

26 марта в Генштабе ВСУ отмечали, что основные усилия сил обороны сосредоточены на недопущении продвижения противника по направлениям на Кривой Рог, Запорожье и обороне города Николаев.

Защищаться от российских оккупантов Кривому Рогу помогают промышленные предприятия города, говорил Вилкул 12 апреля.

Теги: Александр Вилкул, Кривой Рог, Метинвест, переселенцы, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова, война России против Украины, российские оккупанты
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