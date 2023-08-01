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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Крыму активизировались проукраинские граждане, они атакуют военные объекты коктейлями Молотова – ГУР МО

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В Крыму активизировались проукраинские граждане, они атакуют военные объекты коктейлями Молотова – ГУР МО

Фото: Жовта Стрічка / Telegram

На территории временно оккупированного Крыма растет противостояние между оккупационным контингентом и проукраински настроенным гражданским населением. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram 1 августа.

По данным ГУР МО, приобрели систематический характер атаки на военные объекты с применением так называемых коктейлей Молотова – бутылок с легковоспламеняющейся смесью. Организаторами и исполнителями большинства из них являются именно гражданские лица, которые поддерживают Украину, говорится в сообщении.

Чтобы противостоять таким атакам, личный состав из России переведен в состояние высокой боевой готовности, ведется мониторинг "подозрительных лиц", которые могут быть причастны к подобным инцидентам, заявляют в ГУР. По данным разведки, разрешено применение физической силы и оружия, проводятся массовые задержания и аресты.

"Ряд граждан, отказавшихся получать российское гражданство, после проведенных арестов считаются пропавшими без вести. В отношении оставшихся на свободе применяются административные наказания, большие штрафы, травля. Людей увольняют с работы, лишают имущества и бизнеса", – рассказали в ГУР.

Большая часть задержанных и арестованных, по данным разведки, – представители крымскотатарского народа. В их числе заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, журналист и участник общественного объединения "Крымская солидарность" Тимур Ибрагимов, общественный деятель Рустем Сеитмеметов.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после блокирования украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран.

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины, в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

В декабре глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

Главком ВСУ Валерий Залужный отмечал в интервью, опубликованном 14 июля, что Украина деоккупирует полуостров Крым, несмотря на обеспокоенность западных политиков реакцией президента страны-агрессора РФ Владимира Путина. Залужный подчеркнул, что как только у него появятся средства, он "что-нибудь сделает". "Мне все равно – никто меня не остановит", – указал главком ВСУ.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Крым, партизаны, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины
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