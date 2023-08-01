В Крыму активизировались проукраинские граждане, они атакуют военные объекты коктейлями Молотова – ГУР МО

По данным ГУР МО, приобрели систематический характер атаки на военные объекты с применением так называемых коктейлей Молотова – бутылок с легковоспламеняющейся смесью. Организаторами и исполнителями большинства из них являются именно гражданские лица, которые поддерживают Украину, говорится в сообщении.
Чтобы противостоять таким атакам, личный состав из России переведен в состояние высокой боевой готовности, ведется мониторинг "подозрительных лиц", которые могут быть причастны к подобным инцидентам, заявляют в ГУР. По данным разведки, разрешено применение физической силы и оружия, проводятся массовые задержания и аресты.
"Ряд граждан, отказавшихся получать российское гражданство, после проведенных арестов считаются пропавшими без вести. В отношении оставшихся на свободе применяются административные наказания, большие штрафы, травля. Людей увольняют с работы, лишают имущества и бизнеса", – рассказали в ГУР.
Большая часть задержанных и арестованных, по данным разведки, – представители крымскотатарского народа. В их числе заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, журналист и участник общественного объединения "Крымская солидарность" Тимур Ибрагимов, общественный деятель Рустем Сеитмеметов.
Россия оккупировала Крым после блокирования украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран.
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины, в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
В декабре глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
Главком ВСУ Валерий Залужный отмечал в интервью, опубликованном 14 июля, что Украина деоккупирует полуостров Крым, несмотря на обеспокоенность западных политиков реакцией президента страны-агрессора РФ Владимира Путина. Залужный подчеркнул, что как только у него появятся средства, он "что-нибудь сделает". "Мне все равно – никто меня не остановит", – указал главком ВСУ.