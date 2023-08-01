В Крыму активизировались проукраинские граждане, они атакуют военные объекты коктейлями Молотова – ГУР МО

По данным ГУР МО, приобрели систематический характер атаки на военные объекты с применением так называемых коктейлей Молотова – бутылок с легковоспламеняющейся смесью. Организаторами и исполнителями большинства из них являются именно гражданские лица, которые поддерживают Украину, говорится в сообщении.

Чтобы противостоять таким атакам, личный состав из России переведен в состояние высокой боевой готовности, ведется мониторинг "подозрительных лиц", которые могут быть причастны к подобным инцидентам, заявляют в ГУР. По данным разведки, разрешено применение физической силы и оружия, проводятся массовые задержания и аресты.

"Ряд граждан, отказавшихся получать российское гражданство, после проведенных арестов считаются пропавшими без вести. В отношении оставшихся на свободе применяются административные наказания, большие штрафы, травля. Людей увольняют с работы, лишают имущества и бизнеса", – рассказали в ГУР.

Большая часть задержанных и арестованных, по данным разведки, – представители крымскотатарского народа. В их числе заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, журналист и участник общественного объединения "Крымская солидарность" Тимур Ибрагимов, общественный деятель Рустем Сеитмеметов.