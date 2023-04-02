ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Нью-Йорке открылась выставка о российских военных преступлениях. На ней собраны экспонаты с деоккупированных территорий. Фото

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Выставку открыли в преддверии рассмотрения в ООН вопроса создания международного трибунала для России
Выставку открыли в преддверии рассмотрения в ООН вопроса создания международного трибунала для России
Фото:

31 марта, в день освобождения Бучи Киевской области, в Нью-Йорке состоялось открытие международной выставки "Украина. Распятие. Трибунал". Об этом сообщил Офис президента Украины.

Выставка организована Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне при поддержке Офиса президента Украины. Она свидетельствует о российских преступлениях в отношении мирного населения, детей и военнопленных, а также международного гуманитарного права и территориальной целостности Украины.

Выставка размещена "в 100 метрах от ООН", в помещении 866 United Nations Plaza. Она презентуется накануне рассмотрения в ООН вопроса создания международного трибунала для наказания России за преступление агрессии.

На площади около двух тысяч квадратных метров размещено более 1 тыс. экспонатов, собранных во время экспедиций на только что освобожденных от оккупации РФ территориях: в первые дни апреля – в Киевской и Черниговской областях, в сентябре и октябре – в Харьковской и Донецкой, в ноябре – в Херсонской области, уточнили в Министерстве культуры и информационной политики. Тогда же была проведена фото-, аудио- и видеофиксация показаний.

"Экспонаты соединены композиционно в структурные блоки и раскрывают важнейшие темы войны. Среди них: колонна из вражеских униформ, ботинки и сапоги военнослужащих-захватчиков, которые формируют пятиконечную российскую звезду, унаследованную от советского периода. Свидетельство основательной подготовки к нападению – карты... Через враждебное военное снаряжение, образцы амуниции, опознавательные знаки, документы, дневники, личные письма и детские рисунки, газеты, предметы быта предстает образ "второй армии мира", перешагнувшей все пределы человечности и морали", – сказано в сообщении.

Также среди экспонатов – подтверждения геноцида украинцев: фото из Изюмадвери из подвала школы села Ягодное, где почти месяц россияне содержали более 300 человек; обгоревшие парты и стулья из уничтоженной школы в Изюме; икона, в которую попал российский осколок из храма в поселке Макаров, а также реквизит для псевдореферендумов и свидетельства массового мародерства, в частности планшет и ноутбук Apple, вставленные вместо защитных пластин в бронежилете погибшего оккупанта. 

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

Теги: США, ООН, оккупация, Нью-Йорк, выставка, война России против Украины, трибунал, Офис президента Украины, Министерство культуры и информационной политики, военное преступление
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