В Нью-Йорке открылась выставка о российских военных преступлениях. На ней собраны экспонаты с деоккупированных территорий. Фото

Выставка организована Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне при поддержке Офиса президента Украины. Она свидетельствует о российских преступлениях в отношении мирного населения, детей и военнопленных, а также международного гуманитарного права и территориальной целостности Украины.

Выставка размещена "в 100 метрах от ООН", в помещении 866 United Nations Plaza. Она презентуется накануне рассмотрения в ООН вопроса создания международного трибунала для наказания России за преступление агрессии.

На площади около двух тысяч квадратных метров размещено более 1 тыс. экспонатов, собранных во время экспедиций на только что освобожденных от оккупации РФ территориях: в первые дни апреля – в Киевской и Черниговской областях, в сентябре и октябре – в Харьковской и Донецкой, в ноябре – в Херсонской области, уточнили в Министерстве культуры и информационной политики. Тогда же была проведена фото-, аудио- и видеофиксация показаний.

"Экспонаты соединены композиционно в структурные блоки и раскрывают важнейшие темы войны. Среди них: колонна из вражеских униформ, ботинки и сапоги военнослужащих-захватчиков, которые формируют пятиконечную российскую звезду, унаследованную от советского периода. Свидетельство основательной подготовки к нападению – карты... Через враждебное военное снаряжение, образцы амуниции, опознавательные знаки, документы, дневники, личные письма и детские рисунки, газеты, предметы быта предстает образ "второй армии мира", перешагнувшей все пределы человечности и морали", – сказано в сообщении.

Также среди экспонатов – подтверждения геноцида украинцев: фото из Изюма; двери из подвала школы села Ягодное, где почти месяц россияне содержали более 300 человек; обгоревшие парты и стулья из уничтоженной школы в Изюме; икона, в которую попал российский осколок из храма в поселке Макаров, а также реквизит для псевдореферендумов и свидетельства массового мародерства, в частности планшет и ноутбук Apple, вставленные вместо защитных пластин в бронежилете погибшего оккупанта.

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