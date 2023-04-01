Кремль хочет уничтожить Украину, украинцев, их национальную идентичность и надежды на будущее – глава Еврокомиссии

Фон дер Ляйен: Мы хотим, чтобы российский криминальный план потерпел поражение, и мы хотим правосудия для Украины Фото: EPA

"Кремль хочет уничтожить Украину, ее государственность, независимость и демократию. Он хочет уничтожить самих украинцев, их национальную идентичность, их историю и надежды на будущее. Это военные преступления. Преступления против человечества", – сказала фон дер Ляйен.

Еще одна часть "путинского плана", по ее выражению, – это похищение и депортация в Россию детей, у которых "украли детство, их корни".

Она подчеркнула, что за подобными попытками уничтожить идентичность украинцев должна следовать ответственность, и добавила, что выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина является четким сигналом, что военные преступники будут отвечать за свои действия.

"ЕС собирается продолжать собирать доказательства. Мы продолжим прилагать все усилия, чтобы Путина привлекли к ответственности. Поэтому мы также продолжим поддерживать создание специального военного трибунала. Это делается для Украины и для права любого государства решать, каким будет его будущее. Мы хотим, чтобы российский криминальный план потерпел поражение, и мы также хотим правосудия для Украины", – сказала глава Еврокомиссии.

В обращении по поводу годовщины деоккупации Бучи Киевской области, опубликованном в ее Twitter 31 марта, она также подчеркнула, что произошедшее год назад в Буче до ее освобождения не было единичным случаем.

"Хладнокровные казни были частью большего плана. Кремлевского плана уничтожения украинцев. Их национальной идентичности. Их бытия. Военные преступники понесут ответственность", – заявила она.