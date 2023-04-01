Кремль хочет уничтожить Украину, украинцев, их национальную идентичность и надежды на будущее – глава Еврокомиссии

"Кремль хочет уничтожить Украину, ее государственность, независимость и демократию. Он хочет уничтожить самих украинцев, их национальную идентичность, их историю и надежды на будущее. Это военные преступления. Преступления против человечества", – сказала фон дер Ляйен.
Еще одна часть "путинского плана", по ее выражению, – это похищение и депортация в Россию детей, у которых "украли детство, их корни".
Она подчеркнула, что за подобными попытками уничтожить идентичность украинцев должна следовать ответственность, и добавила, что выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина является четким сигналом, что военные преступники будут отвечать за свои действия.
"ЕС собирается продолжать собирать доказательства. Мы продолжим прилагать все усилия, чтобы Путина привлекли к ответственности. Поэтому мы также продолжим поддерживать создание специального военного трибунала. Это делается для Украины и для права любого государства решать, каким будет его будущее. Мы хотим, чтобы российский криминальный план потерпел поражение, и мы также хотим правосудия для Украины", – сказала глава Еврокомиссии.
В обращении по поводу годовщины деоккупации Бучи Киевской области, опубликованном в ее Twitter 31 марта, она также подчеркнула, что произошедшее год назад в Буче до ее освобождения не было единичным случаем.
"Хладнокровные казни были частью большего плана. Кремлевского плана уничтожения украинцев. Их национальной идентичности. Их бытия. Военные преступники понесут ответственность", – заявила она.
We will continue to support efforts to make sure that Putin can be held accountable for the crime of aggression.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 31, 2023
To that end, we continue to support the creation of a dedicated tribunal, if that’s what it takes.
We want justice for Ukraine and for Ukrainians. pic.twitter.com/QsoKzKv57l
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, Франция, Германия и Латвия).
2 февраля президент Еврокомиссии заявила, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге, и подчеркнула, что эта работа будет запущена очень быстро. В ней будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из Объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.