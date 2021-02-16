В Одесской области задержали командира разведывательно-диверсионной группы боевиков "ЛНР"

Боевика так называемой "ЛНР" задержали, когда он прибыл на подконтрольную украинской власти территорию для выполнения разведывательных задач, сообщает пресс-служба СБУ.

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Одесской области командира разведывательно-диверсионной группы одного из подразделений террористической организации "ЛНР". Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, уроженец Луганской области в 2014 году участвовал в захвате управления СБУ в Луганской области и обеспечивал его "охрану". Впоследствии он участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС в составе так называемого 3-го станично-луганского батальона "десантно-штурмовой бригады" в качестве командира разведывательно-диверсионной группы.

Боевика задержали, когда он прибыл на подконтрольную украинской власти территорию для выполнения разведывательных задач в отношении украинских военных объектов.

Задержанному гражданину Украины сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Видео: Служба безпеки України / YouTube

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.