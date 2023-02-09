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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОП призвали SpaceX определиться, на чьей они стороне в войне в Украине

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Подоляк высказался о решении SpaceX по поводу Starlink
Подоляк высказался о решении SpaceX по поводу Starlink
Фото: FEDOROV | Telegram

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ограничение возможностей спутниковой связи Starlink для управления дронами на фронте, введенное компанией SpaceX миллиардера Илона Маска. Свое мнение он высказал в Twitter 9 февраля.

"Год украинского сопротивления, и компании должны решить. Или они на стороне Украины и права на свободу и не ищут способов причинить вред. Или они на стороне РФ и ее "права" убивать и захватывать территории", – написал он.

Подоляк призвал SpaceX и ее президента Гвинн Шотвелл определиться с вариантом.

Компания SpaceX предприняла ряд шагов, чтобы помешать военным Украины использовать спутниковый интернет-сервис Starlink для управления беспилотниками в зоне боевых действий. Президент компании SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что Starlink никогда не предназначался для использования "в качестве оружия", а только в гуманитарных целях.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину глава американской компании SpaceX Илон Маск предоставил терминалы Starlink, которые обеспечивают связью в Украине украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов. Также это оборудование для Украины закупают международные партнеры.

Количество терминалов спутниковой связи в Украине достигло 30 тыс., последнюю партию из 8 тыс. помогла приобрести Польша, проинформировал 13 января 2023 года вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. 25 января он сообщил, что в феврале Германия передаст Украине еще 10 тыс. терминалов Starlink.

Теги: военные, SpaceX, война России против Украины, Starlink, Михаил Подоляк
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