В ОП призвали SpaceX определиться, на чьей они стороне в войне в Украине

"Год украинского сопротивления, и компании должны решить. Или они на стороне Украины и права на свободу и не ищут способов причинить вред. Или они на стороне РФ и ее "права" убивать и захватывать территории", – написал он.

Подоляк призвал SpaceX и ее президента Гвинн Шотвелл определиться с вариантом.

A year of * resistance & companies have to decide:

-Either they are on the side of * & the right to freedom, and don’t seek ways to do harm.

-Or they are on RF’s side & its "right" to kill & seize territories.#SpaceX (Starlink) & Mrs. #Shotwell should choose a specific option — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 9, 2023

Компания SpaceX предприняла ряд шагов, чтобы помешать военным Украины использовать спутниковый интернет-сервис Starlink для управления беспилотниками в зоне боевых действий. Президент компании SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что Starlink никогда не предназначался для использования "в качестве оружия", а только в гуманитарных целях.