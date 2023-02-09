В ОП призвали SpaceX определиться, на чьей они стороне в войне в Украине

"Год украинского сопротивления, и компании должны решить. Или они на стороне Украины и права на свободу и не ищут способов причинить вред. Или они на стороне РФ и ее "права" убивать и захватывать территории", – написал он.
Подоляк призвал SpaceX и ее президента Гвинн Шотвелл определиться с вариантом.
A year of * resistance & companies have to decide:— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 9, 2023
-Either they are on the side of * & the right to freedom, and don’t seek ways to do harm.
-Or they are on RF’s side & its "right" to kill & seize territories.#SpaceX (Starlink) & Mrs. #Shotwell should choose a specific option
Компания SpaceX предприняла ряд шагов, чтобы помешать военным Украины использовать спутниковый интернет-сервис Starlink для управления беспилотниками в зоне боевых действий. Президент компании SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что Starlink никогда не предназначался для использования "в качестве оружия", а только в гуманитарных целях.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину глава американской компании SpaceX Илон Маск предоставил терминалы Starlink, которые обеспечивают связью в Украине украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов. Также это оборудование для Украины закупают международные партнеры.
Количество терминалов спутниковой связи в Украине достигло 30 тыс., последнюю партию из 8 тыс. помогла приобрести Польша, проинформировал 13 января 2023 года вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. 25 января он сообщил, что в феврале Германия передаст Украине еще 10 тыс. терминалов Starlink.