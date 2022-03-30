В парламенте Великобритании призвали признать Россию государством-террористом

Уилсон: Я считаю очевидным, что путинская армия увязла в Украине Фото: ghall.com.ua

"Я считаю очевидным, что путинская армия увязла в Украине, их потери растут, и [президент РФ Владимир Путин] отдал своим силам приказ начать проводить террористические акты. Бомбардировки целых городов, взятие заложников и их вывоз в Россию нельзя назвать иначе как терроризмом", – отметил Уилсон.

Он подчеркнул, что за терроризмом в Украине стоит именно российское государство.

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