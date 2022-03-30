В парламенте Великобритании призвали признать Россию государством-террористом

"Я считаю очевидным, что путинская армия увязла в Украине, их потери растут, и [президент РФ Владимир Путин] отдал своим силам приказ начать проводить террористические акты. Бомбардировки целых городов, взятие заложников и их вывоз в Россию нельзя назвать иначе как терроризмом", – отметил Уилсон.
Он подчеркнул, что за терроризмом в Украине стоит именно российское государство.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно с начала нападения РФ на Украину призывал международное сообщество признать Россию государством-террористом.
14 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Россия после ее вторжения в Украину должна быть признана в мире террористическим государством, а все ее активы – заморожены.
Список государств – спонсоров терроризма существует в США, его составляет Госдеп. На сегодняшний день в него включены четыре страны: Сирия, Иран, КНДР и Куба. Включение в список позволяет наложить на государства дополнительные санкции.