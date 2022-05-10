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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Пентагоне говорят, что войска РФ не подчиняются приказам на Донбассе – СМИ

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По данным источника, российские офицеры отказываются подчиняться приказам
По данным источника, российские офицеры отказываются подчиняться приказам
Фото: depositphotos.com

Пентагон имеет информацию о том, что российские войска и офицеры среднего звена различных уровней отказываются подчиняться приказам двигаться вперед в наступлении на Донбасс в Украине. Об этом каналу CNN рассказал высокопоставленный представитель министерства обороны США.

Чиновник сказал, что эти офицеры "либо отказались подчиняться приказам, либо не подчиняются им с тем уровнем рвения, который вы ожидаете от офицера".

По словам источника, российские войска боролись с проблемами с упадком морального духа с самого начала вторжения. И это является лишь одной из многочисленных проблем, преследовавших российские вооруженные силы во время этой войны.

Чиновник отмечает, что российские силы также все еще сталкиваются с проблемами логистики, которые замедляют их продвижение.

В настоящее время в Украине находятся 97 оперативно-батальонно-тактических групп российских войск. Двумя неделями ранее их было 92, сообщил чиновник.

Россияне нередко перебрасывают одну или две БТГ с Донбасса обратно в Россию для переоснащения или пополнения запасов, а затем возвращают их обратно, объяснил он. Большинство БТГ находятся либо на востоке, либо на юге Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Президент Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.

В Луганской области основные усилия армии России сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная, сообщал Генштаб ВСУ еще 3 мая.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, война, Донбасс, батальон, война России против Украины, российские оккупанты
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