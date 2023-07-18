В переговорах по возвращению украинских детей участвуют Саудовская Аравия, Турция и Абрамович. РФ и Украина напрямую не контактируют – FT

По их данным, переговоры идут уже несколько месяцев. Источники говорят, что российская и украинская стороны не контактируют напрямую, в отличие от процесса обмена военнопленными. Уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук подтвердила FT, что прямого общения с российской стороной по этому вопросу нет.
По словам двух собеседников газеты, к переговорам причастен приближенный к президенту РФ Владимиру Путину бизнесмен Роман Абрамович, который до этого участвовал в мирных переговорах в Беларуси в начале агрессии, а также в обмене пленными и сделке по экспорту зерна.
Издание отмечает, что аравийские лидеры подняли вопрос о похищенных РФ детях в июне на встрече отдельных лидеров G20 в Копенгагене. По словам дипломат, осведомленных о ходе переговоров, западные страны дали Эр-Рияду мандат на посредничество в этом и других и других украино-российских вопросах, включая зерновую сделку и ситуацию на Запорожской АЭС.
По состоянию на март было известно как минимум о 16,2 тыс. депортированных Россией украинских детей, сообщал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Детский омбудсмен Украины Дарья Герасимчук заявляла, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, государству неизвестна судьба 180 тыс. украинских детей, которые были на оккупированной РФ территории.
Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и его уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой 17 марта 2023 года. Они подозреваются в совершении военного преступления – незаконной депортации и перемещении населения (согласно релизу МУС, речь идет о детях) из оккупированных районов Украины в Россию после начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года.
27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой депортация украинских детей названа геноцидом.