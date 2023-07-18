В переговорах по возвращению украинских детей участвуют Саудовская Аравия, Турция и Абрамович. РФ и Украина напрямую не контактируют – FT

Абрамович ранее участвовал в мирных переговорах в начале агрессии, а также в обмене пленными и сделке по экспорту зерна – Financial Times Фото: ЕРА

По их данным, переговоры идут уже несколько месяцев. Источники говорят, что российская и украинская стороны не контактируют напрямую, в отличие от процесса обмена военнопленными. Уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук подтвердила FT, что прямого общения с российской стороной по этому вопросу нет.

По словам двух собеседников газеты, к переговорам причастен приближенный к президенту РФ Владимиру Путину бизнесмен Роман Абрамович, который до этого участвовал в мирных переговорах в Беларуси в начале агрессии, а также в обмене пленными и сделке по экспорту зерна.

Издание отмечает, что аравийские лидеры подняли вопрос о похищенных РФ детях в июне на встрече отдельных лидеров G20 в Копенгагене. По словам дипломат, осведомленных о ходе переговоров, западные страны дали Эр-Рияду мандат на посредничество в этом и других и других украино-российских вопросах, включая зерновую сделку и ситуацию на Запорожской АЭС.