В Раде предлагают изменить законодательство для обмена военнопленными

В Раде предлагают закрывать производство и освобождать от наказания военного, если было принято решение о его обмене Фото: depositphotos.com

В законопроекте предлагают закрывать уголовное производство и освобождать от наказания военного, если было принято решение о его обмене. Если же обмен не состоялся, суд будет направлять осужденного для отбывания наказания.

Также предусмотрены случаи, когда военные после обмена повторно будут задержаны во время боевых действий в Украине – их будут отправлять отбывать весь срок наказания.

Сейчас документ был направлен на рассмотрение в профильный комитет. После его поддержки комитетом законопроект передадут на рассмотрение парламента.

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