В Раде предлагают изменить законодательство для обмена военнопленными

В законопроекте предлагают закрывать уголовное производство и освобождать от наказания военного, если было принято решение о его обмене. Если же обмен не состоялся, суд будет направлять осужденного для отбывания наказания.
Также предусмотрены случаи, когда военные после обмена повторно будут задержаны во время боевых действий в Украине – их будут отправлять отбывать весь срок наказания.
Сейчас документ был направлен на рассмотрение в профильный комитет. После его поддержки комитетом законопроект передадут на рассмотрение парламента.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабной войны в Украине уже осудили нескольких российских военных. 21-летнего оккупанта Вадима Шишимарина приговорили к пожизненному заключению. По данным следствия, 28 февраля в поселке Чупаховка Сумской области он убил 62-летнего мирного жителя. Шишимарин стал первым российским военнослужащим, представшим перед судом за военные преступления в Украине.
В конце мая суд в Украине приговорил двух российских военных – Александра Бобыкина и Александра Иванова – к 11,5 года заключения за обстрелы Харьковской области.