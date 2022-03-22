В результате обстрела оккупантами колонии в Харьковской области погиб заключенный – прокуратура

"По данным следствия, 20 марта 2022 года военнослужащие страны-агрессора совершили артиллерийский обстрел одного из учреждений исполнения наказаний Харьковской области. [...] Один из осужденных получил осколочное ранение поясницы. В больнице мужчина скончался", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в результате обстрела здание учреждения частично было повреждено.

О каком именно учреждении исполнения наказаний идет речь, в прокуратуре не уточнили. Но 20 марта ведомство рассказывало об обстреле оккупантами исправительной колонии в Индустриальном районе Харькова, в результате чего колония получила повреждения.

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