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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрелов в Украине за минувшие сутки погибли два человека, шесть мирных жителей ранены – ОП

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Оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Украины
Оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Украины
Фото: Тимошенко Офіс президента / Telegram

В результате российской агрессии в Украине за минувшие сутки погибли как минимум два мирных жителя. Об этом со ссылкой на данные областных военных администраций 12 декабря в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Еще шесть граждан получили ранения.

Жертвы и пострадавшие в результате действий российских оккупантов по состоянию на 9.00 сегодняшнего дня:

  • в Донецкой области – один погибший и трое раненых;
  • в Запорожской области – один погибший;
  • в Харьковской области – один раненый;
  • в Херсонской области – двое раненых.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По данным МВД Украины, на 4 декабря было известно о гибели более 9400 мирных жителей, в том числе 461 ребенка. Как минимум 6800 украинцев травмированы.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека к 21 ноября задокументировало гибель 6595 мирных жителей и ранения 10 189. В ООН считают, что реальные цифры значительно больше.

Теги: Россия, Украина, раненые, жертвы, война России против Украины, погибшие, Кирилл Тимошенко
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