В результате ракетного удара оккупантов по Одесской области пострадали четверо человек, из них – один ребенок – ГСЧС

"В результате попадания крылатой ракеты произошло разрушение зданий туристической инфраструктуры и пожар, который ликвидировали пожарные. Пострадали четыре человека, из них один ребенок, поврежден легковой автомобиль", – говорится в сообщении.
Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Одесской области c самолетов стратегической авиации, сообщило 16 мая оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины.
"Враг продолжает атаковать поврежденный и неработающий мост через Днестровский лиман. Но попадает в мирных жителей", – подчеркнули украинские военные в Facebook.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Впервые оккупанты атаковали мост через Днестровский лиман 26 апреля. По словам главы Одесской ОВА Максима Марченко, российские военные нанесли удар по региону тремя ракетами – одна попала в мост, вторая упала рядом с мостом, третья – в воду, пострадавших не было. Из-за повреждения мост был перекрыт. 27 апреля оккупанты нанесли повторный ракетный удар по мосту, 2 мая они снова его атаковали.
10 мая российские военные нанесли четвертый ракетный удар по уже поврежденному мосту через Днестровский лиман в Одесской области.
По мнению Марченко, РФ, нанося удары по мосту, пытается отрезать часть Одесской области.