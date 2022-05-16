В результате ракетного удара оккупантов по Одесской области пострадали четверо человек, из них – один ребенок – ГСЧС

В результате попадания крылатой ракеты оккупантов произошло разрушение зданий туристической инфраструктуры, отметили в ГУ ГСЧС Украины в Одесской области Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області / Facebook

"В результате попадания крылатой ракеты произошло разрушение зданий туристической инфраструктуры и пожар, который ликвидировали пожарные. Пострадали четыре человека, из них один ребенок, поврежден легковой автомобиль", – говорится в сообщении.

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Одесской области c самолетов стратегической авиации, сообщило 16 мая оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины.

"Враг продолжает атаковать поврежденный и неработающий мост через Днестровский лиман. Но попадает в мирных жителей", – подчеркнули украинские военные в Facebook.

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