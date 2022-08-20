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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате российского обстрела Запорожской области ранены ребенок и двое взрослых – глава ОВА

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Оккупанты обстреляли Запорожскую область
Оккупанты обстреляли Запорожскую область
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

В результате российского обстрела села Шевченковское Запорожской области ранения получил ребенок. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

"Сегодня. Село Шевченковское Запорожского района. Восьмилетний ребенок тяжело ранен в результате вражеской атаки. Пока девочка находится в больнице, ей предоставляется вся необходимая помощь. Она уже прооперирована, на искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Состояние стабильно тяжелое. Вместе молимся о ее выздоровлении", – написал он.

Старух сообщил, что ранения средней тяжести также получили двое взрослых. Около 10 частных домов были повреждены.

Он добавил, что с 24 февраля в регионе погибло четыре ребенка, еще 44 получили ранения.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня регион был оккупирован россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области, говорил мэр города Иван Федоров.

По подсчетам украинских властей, захватчики с начала войны выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Запорожская область, Запорожская ОГА, обстрелы, война России против Украины, ребенок, Александр Старух
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