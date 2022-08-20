В результате российского обстрела Запорожской области ранены ребенок и двое взрослых – глава ОВА

"Сегодня. Село Шевченковское Запорожского района. Восьмилетний ребенок тяжело ранен в результате вражеской атаки. Пока девочка находится в больнице, ей предоставляется вся необходимая помощь. Она уже прооперирована, на искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Состояние стабильно тяжелое. Вместе молимся о ее выздоровлении", – написал он.

Старух сообщил, что ранения средней тяжести также получили двое взрослых. Около 10 частных домов были повреждены.

Он добавил, что с 24 февраля в регионе погибло четыре ребенка, еще 44 получили ранения.