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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате российской агрессии в Украине погибло 136 детей – Офис генпрокурора

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Вчера в Украине от российской агрессии погиб еще один ребенок
Вчера в Украине от российской агрессии погиб еще один ребенок
Фото: ЕРА

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибло 136 детей, еще не менее 199 получили ранения. Об этом пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила в Telegram 26 марта.

Больше всего пострадало детей в Киевской (64), Харьковской (44), Донецкой (50), Черниговской (38), Николаевской (28), Луганской (25), Запорожской (17), Херсонской (20), Житомирской (15) и Сумской (14) областях, а также в Киеве (16), сказано в сообщении. 

В частности, вчера в результате российских обстрелов в Донецкой области погиб девятилетний ребенок, еще один получил ранения. 23–24 марта ранения получили подростки в Николаевской и Черниговской областях. 

"Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 570 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью. Самая плохая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и в Киеве. Кроме того, от вражеского огня повреждены более 40 заведений для детей, в том числе лечебные учреждения, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки, – заявили в Офисе генпрокурора. – Эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях". 

25 марта утром в Офисе генпрокурора сообщали, что в результате российской агрессии погибло 135 украинских детей, еще 184 получили ранения.

Контекст:

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 16 марта, что подтверждена гибель 3 тыс. мирных граждан.

По данным ООН на 24 марта, подтверждены 1035 жертв и 1650 раненых среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше. Так, только в осажденном Мариуполе, по информации горсовета на 14 марта, подтверждена гибель более 2 тыс. жителей, советник мэра города Петр Андрющенко допускает, что погибнуть могли порядка 20 тыс. горожан.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: дети, российская агрессия, война России против Украины, погибшие
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