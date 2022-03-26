В результате российской агрессии в Украине погибло 136 детей – Офис генпрокурора

Вчера в Украине от российской агрессии погиб еще один ребенок Фото: ЕРА

Больше всего пострадало детей в Киевской (64), Харьковской (44), Донецкой (50), Черниговской (38), Николаевской (28), Луганской (25), Запорожской (17), Херсонской (20), Житомирской (15) и Сумской (14) областях, а также в Киеве (16), сказано в сообщении.

В частности, вчера в результате российских обстрелов в Донецкой области погиб девятилетний ребенок, еще один получил ранения. 23–24 марта ранения получили подростки в Николаевской и Черниговской областях.

"Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 570 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью. Самая плохая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и в Киеве. Кроме того, от вражеского огня повреждены более 40 заведений для детей, в том числе лечебные учреждения, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки, – заявили в Офисе генпрокурора. – Эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях".

25 марта утром в Офисе генпрокурора сообщали, что в результате российской агрессии погибло 135 украинских детей, еще 184 получили ранения.