В Румынии отреагировали на заявление Путина о возможных территориальных претензиях Бухареста к Украине

На встрече с историками и представителями традиционных религий 4 ноября Путин заявил, что у Польши "никуда не делась" идея "поглощения Украины", а "большие, крупные области" от Румынии, от Венгрии были "насильственно отторгнуты". Россия, по версии Кремля, могла бы стать гарантом "украинской государственности и суверенитета". Текстовая версия речи Путина опубликована на сайте Администрации президента РФ.
В свою очередь в МИД Румынии заявили, что полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
"МИД подчеркивает, что агрессивная война, которую Россия начала 24 февраля, является серьезным и грубым нарушением принципов международного права, в том числе суверенитета и территориальной целостности Украины", – сказано в сообщении.
На заявления Путина отреагировали и в Польше. Государственный секретарь канцелярии премьер-министра, замминистра координатора специальных служб Станислав Жарын назвал слова президента России "оторванными от реальности инсинуациями", цель которых – представить Польшу агрессивной страной, которая якобы представляет угрозу западной части Украины.
Бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга заявил 14 сентября, что границы Украины "неестественные". По его мнению Украина должна отдать свои территории: Закарпатье – Венгрии, Галичину – Польше, Буковину – Румынии, а Донбасс и Крым – России. 17 сентября в ответ на его слова в МИД Румынии заявили, что сожалеют, что бывший министр европейского и демократического государства выступает с заявлениями, которые "подвергают сомнению базовые принципы международного права".
Президент Румынии Клаус Йоханнис 20 сентября на заседании Генеральной Ассамблеи ООН подчеркнул, что Румыния поддерживала и будет поддерживать Украину.