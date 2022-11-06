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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Румынии отреагировали на заявление Путина о возможных территориальных претензиях Бухареста к Украине

В Румынии заявили, что полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины
В Румынии заявили, что полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Румынии опровергает утверждения, высказанные президентом РФ Владимиром Путиным в речи по случаю Дня народного единства, о том, что Бухарест якобы может иметь территориальные претензии к Украине. Об этом говорится в заявлении МИД Румынии, опубликованном 5 ноября.

На встрече с историками и представителями традиционных религий 4 ноября Путин заявил, что у Польши "никуда не делась" идея "поглощения Украины", а "большие, крупные области" от Румынии, от Венгрии были "насильственно отторгнуты". Россия, по версии Кремля, могла бы стать гарантом "украинской государственности и суверенитета". Текстовая версия речи Путина опубликована на сайте Администрации президента РФ.

В свою очередь в МИД Румынии заявили, что полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

"МИД подчеркивает, что агрессивная война, которую Россия начала 24 февраля, является серьезным и грубым нарушением принципов международного права, в том числе суверенитета и территориальной целостности Украины", – сказано в сообщении.

На заявления Путина отреагировали и в Польше. Государственный секретарь канцелярии премьер-министра, замминистра координатора специальных служб Станислав Жарын назвал слова президента России "оторванными от реальности инсинуациями", цель которых – представить Польшу агрессивной страной, которая якобы представляет угрозу западной части Украины.

Контекст:

Бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга заявил 14 сентября, что границы Украины "неестественные". По его мнению Украина должна отдать свои территории: Закарпатье – Венгрии, Галичину – Польше, Буковину – Румынии, а Донбасс и Крым – России. 17 сентября в ответ на его слова в МИД Румынии заявили, что сожалеют, что бывший министр европейского и демократического государства выступает с заявлениями, которые "подвергают сомнению базовые принципы международного права". 

Президент Румынии Клаус Йоханнис 20 сентября на заседании Генеральной Ассамблеи ООН подчеркнул, что Румыния поддерживала и будет поддерживать Украину

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, МИД, Румыния, Польша, Бухарест, Клаус Йоханнис, суверенитет, границы
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