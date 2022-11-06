В Румынии отреагировали на заявление Путина о возможных территориальных претензиях Бухареста к Украине

В Румынии заявили, что полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины Фото: depositphotos.com

На встрече с историками и представителями традиционных религий 4 ноября Путин заявил, что у Польши "никуда не делась" идея "поглощения Украины", а "большие, крупные области" от Румынии, от Венгрии были "насильственно отторгнуты". Россия, по версии Кремля, могла бы стать гарантом "украинской государственности и суверенитета". Текстовая версия речи Путина опубликована на сайте Администрации президента РФ.

В свою очередь в МИД Румынии заявили, что полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

"МИД подчеркивает, что агрессивная война, которую Россия начала 24 февраля, является серьезным и грубым нарушением принципов международного права, в том числе суверенитета и территориальной целостности Украины", – сказано в сообщении.

На заявления Путина отреагировали и в Польше. Государственный секретарь канцелярии премьер-министра, замминистра координатора специальных служб Станислав Жарын назвал слова президента России "оторванными от реальности инсинуациями", цель которых – представить Польшу агрессивной страной, которая якобы представляет угрозу западной части Украины.