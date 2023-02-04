В силах обороны Украины вводят систему Delta. Что это такое

Delta – это платформа по ситуационной осведомленности Скриншот: delta.mil.gov.ua

Delta – это платформа по ситуационной осведомленности, которую создал Центр инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны Украины.

"Центр инноваций Минобороны постоянно совершенствует платформу Delta и добавляет новый функционал, что дает нашим военным значительное преимущество над врагом", – подчеркнули в правительстве.

Кроме использования платформы военными, Кабмин разрешил разместить Deltа в облаке за пределами Украины. Это позволит защитить систему от ракетных и кибератак россиян.

"Мілітарний" пишет, что Delta обеспечивает объемное понимание пространства боя в режиме реального времени, интегрирует информацию о противнике от различных сенсоров и источников, в том числе разведданные, на цифровой карте, не требует дополнительных настроек и может работать на любом устройстве – ноутбуке, планшете или мобильном телефоне.

Достаточно иметь интернет, авторизоваться и пользоваться цифровой картой. Система собирает данные из десятков источников – разведка беспилотников, снимки спутников, радиоперехват.

Как отмечает Минобороны, платформа Delta используется для планирования операций и боевых задач, координации с другими подразделениями, защищенного обмена информацией о расположении сил противника и тому подобное. В частности, в Delta интегрированы чат-боты, разработанные Минцифрой – "єВорог" и СБУ – STOP Russian War.

Система Deltа построена по стандартам НАТО, поэтому система совместима с аналогичными решениями, которые используют армии стран – членов Альянса.