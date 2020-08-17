В СНБО заявили, что режим прекращения огня на Донбассе выполняется четвертую неделю подряд

Единичные случаи нарушения режима тишины на востоке Украины не имеют системного характера, утверждают в СНБО.

Режим прекращения огня на Донбассе выполняется четвертую неделю подряд. Об этом 17 августа в Facebook сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

При этом, как утверждают в СНБО, единичные случаи нарушения режима тишины не имеют системного характера.

"В частности, за прошедшие сутки, 16 августа, не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня на Донбассе", – говорится в сообщении.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ также накануне не зафиксировала ни одного нарушения режима тишины в Донецкой и Луганской областях. В течение 16 августа там работало 10 патрулей СММ ОБСЕ, выполнялось пять наблюдательных полетов беспилотников.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов подчеркнул, что украинская сторона продолжает выполнять договоренности по соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркивал, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.