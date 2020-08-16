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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Миссия ОБСЕ в шестой раз с 2014 года не зафиксировала нарушений на Донбассе

После начала действия режима прекращения огня на Донбассе патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал в общей сложности 332 нарушения.

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Миссия ОБСЕ начала свою работу 29 июля 2014 года
Миссия ОБСЕ начала свою работу 29 июля 2014 года
Фото: OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine / Facebook

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 14 августа в шестой раз с момента начала сбора данных не зафиксировала нарушений на Донбассе. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"В шестой раз с того времени, как СММ начала систематический сбор данных, в Донецкой и Луганской областях не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня", – отметили в СММ.

Там отметили, что в предыдущий раз СММ не регистрировала ни одного нарушения режима прекращения огня в обеих областях с вечера 11-го по вечер 12 августа.

Члены патруля сообщили, что после начала действия режима прекращения огня с 27 июля зафиксировали в общей сложности 332 нарушения.

СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года. Ее мандат действителен до 31 марта 2021 года.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркивал, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.

Теги: ОБСЕ, Донбасс, перемирие, обстрелы, война на Донбассе, операция Объединенных сил
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