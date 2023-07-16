В Тернополе продолжается выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

"В каждом наборе – долго сохраняющиеся питательные продукты. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье", – сообщили в Фонде.
В мае 20 тыс. наборов от Фонда Рината Ахметова поступили в центры поддержки "ЯМариуполь" в 15 городах, и сейчас их выдача уже завершается.
С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.