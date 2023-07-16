В Тернополе продолжается выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

"В каждом наборе – долго сохраняющиеся питательные продукты. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье", – сообщили в Фонде.

В мае 20 тыс. наборов от Фонда Рината Ахметова поступили в центры поддержки "ЯМариуполь" в 15 городах, и сейчас их выдача уже завершается.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".