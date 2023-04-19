В Украине будут судить двух бывших сотрудников СБУ, которых обвиняют в работе на ФСБ

"Фигурантами являются двое бывших сотрудников СБУ в Автономной Республике Крым, которые в 2014 году перешли на сторону врага и вступили в ряды ФСБ. Там они вошли в состав подконтрольной российской спецслужбе хакерской группировки Armageddon", – говорится в сообщении.

По данным следствия, с 1 января 2020 года до 10 марта 2021 года они осуществили серию масштабных кибератак на правительственные структуры Украины.

"Во время одного из киберинцидентов ФСБ пыталась получить доступ к секретным данным высших органов власти нашего государства. Впрочем, благодаря оперативному реагированию СБУ удалось нейтрализовать последствия и устранить предпосылки для проникновения российской спецслужбы в правительственные информационные ресурсы Украины", – сообщили в СБУ.

В пресс-центре отметили, что правоохранители установили причастность обоих обвиняемых к подрывной деятельности страны-агрессора.

"В частности, в 2021 году киберспециалисты СБУ провели беспрецедентную операцию и поименно установили злоумышленников, перехватили их разговоры, а также получили неопровержимые доказательства их причастности к кибератакам на Украину. И это притом что они использовали собственные вирусные программы ФСБ, а также средства анонимизации и прикрытия в сети интернет. Тогда были установлены сразу восемь вражеских хакеров, пять из которых сразу получили подозрение. В настоящее время правоохранители закончили расследование по двум из них", – говорится в сообщении.

Они обвиняются по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и автоматизированных систем) Уголовного кодекса. Им грозит до 15 лет лишения свободы. В отношении остальных фигурантов продолжается расследование.