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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине будут судить двух бывших сотрудников СБУ, которых обвиняют в работе на ФСБ

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Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы
Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы
Фото: depositphotos.com

В Украине будут судить двух бывших сотрудников Службы безопасности Украины, обвиняемых в госизмене. Об этом 19 апреля сообщил пресс-центр СБУ.

"Фигурантами являются двое бывших сотрудников СБУ в Автономной Республике Крым, которые в 2014 году перешли на сторону врага и вступили в ряды ФСБ. Там они вошли в состав подконтрольной российской спецслужбе хакерской группировки Armageddon", – говорится в сообщении.

По данным следствия, с 1 января 2020 года до 10 марта 2021 года они осуществили серию масштабных кибератак на правительственные структуры Украины.

"Во время одного из киберинцидентов ФСБ пыталась получить доступ к секретным данным высших органов власти нашего государства. Впрочем, благодаря оперативному реагированию СБУ удалось нейтрализовать последствия и устранить предпосылки для проникновения российской спецслужбы в правительственные информационные ресурсы Украины", – сообщили в СБУ.

В пресс-центре отметили, что правоохранители установили причастность обоих обвиняемых к подрывной деятельности страны-агрессора.

"В частности, в 2021 году киберспециалисты СБУ провели беспрецедентную операцию и поименно установили злоумышленников, перехватили их разговоры, а также получили неопровержимые доказательства их причастности к кибератакам на Украину. И это притом что они использовали собственные вирусные программы ФСБ, а также средства анонимизации и прикрытия в сети интернет. Тогда были установлены сразу восемь вражеских хакеров, пять из которых сразу получили подозрение. В настоящее время правоохранители закончили расследование по двум из них", – говорится в сообщении.

Они обвиняются по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и автоматизированных систем) Уголовного кодекса. Им грозит до 15 лет лишения свободы. В отношении остальных фигурантов продолжается расследование.

Контекст:

В начале мая 2022 года в Госспецсвязи предположили, что российские кибернаступательные операции в Украине, вероятно, достигли своего максимума, но и после этого кибератаки на украинские сайты продолжались. В частности, 16 августа атаке подвергся официальный сайт "Энергоатома".

В октябре, когда Россия активизировала ракетные обстрелы и атаки дронов-камикадзе на энергетическую инфраструктуру Украины, украинские энергетические объекты оказались также под постоянными кибератаками, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

27 февраля 2023-го в Госспецсвязи сообщили, что за 2022 год в Украине было более 2 тыс. киберинцидентов и еще большее количество кибератак.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, хакеры, ФСБ, война России против Украины, кибератака
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