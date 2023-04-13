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Хакеры РФ взламывают камеры наблюдения в украинских кофейнях, чтобы собирать информацию – Агентство нацбезопасности США

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Россияне взламывают украинские камеры, чтобы собирать информацию о проходящих колоннах с гумпомощью
Россияне взламывают украинские камеры, чтобы собирать информацию о проходящих колоннах с гумпомощью
Фото: depositphotos.com

Российские хакеры подключались к частным камерам наблюдения в украинских кофейнях, чтобы собирать информацию о проходящих колоннах с гуманитарной помощью. Об этом заявил 11 апреля директор по кибербезопасности Агентства национальной безопасности США Роб Джойс, его цитирует The Guardian.

По его словам, одним из направлений атаки российских хакеров являются камеры видеонаблюдения, используемые местными властями и частными предприятиями для наблюдения за своим окружением.

"Мы наблюдаем, как российские хакеры подключаются к общедоступным веб-камерам, чтобы наблюдать за колоннами и поездами, доставляющими помощь. Они также взламывают эти веб-камеры... И вместо того, чтобы использовать [камеры] на городской площади, которые доступны в интернете, они смотрят на камеру наблюдения в кофейне и видят дорогу, которую им нужно видеть", – сказал он.

Джойс добавил, что россияне также сосредоточили свои усилия на взломе американских оборонных производителей и логистических транспортных компаний, чтобы узнать больше о цепочке поставок оружия в Украину.

Контекст:

Российские хакеры регулярно атакуют Украину. В частности, полномасштабное вторжение РФ в феврале 2022 года началось с массовой кибератаки на органы власти и финансовые учреждения в Украине.

В начале мая в Госспецсвязи предположили, что российские кибернаступательные операции в Украине, вероятно, достигли своего максимума, но и после этого кибератаки на украинские сайты продолжались. В частности, 16 августа атаке подвергся официальный сайт "Энергоатома".

В октябре, когда Россия активизировала ракетные обстрелы и атаки дронов-камикадзе на энергетическую инфраструктуру Украины, украинские энергетические объекты оказались также под постоянными кибератаками, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

27 февраля 2023-го в Госспецсвязи сообщили, что за 2022 год в Украине зарегистрировали более 2 тыс. киберинцидентов и еще большее количество кибератак.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, хакеры, веб-камера, безопасность, камеры наблюдения, кибератака, кибербезопасность
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