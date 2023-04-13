Хакеры РФ взламывают камеры наблюдения в украинских кофейнях, чтобы собирать информацию – Агентство нацбезопасности США

Россияне взламывают украинские камеры, чтобы собирать информацию о проходящих колоннах с гумпомощью Фото: depositphotos.com

По его словам, одним из направлений атаки российских хакеров являются камеры видеонаблюдения, используемые местными властями и частными предприятиями для наблюдения за своим окружением.

"Мы наблюдаем, как российские хакеры подключаются к общедоступным веб-камерам, чтобы наблюдать за колоннами и поездами, доставляющими помощь. Они также взламывают эти веб-камеры... И вместо того, чтобы использовать [камеры] на городской площади, которые доступны в интернете, они смотрят на камеру наблюдения в кофейне и видят дорогу, которую им нужно видеть", – сказал он.

Джойс добавил, что россияне также сосредоточили свои усилия на взломе американских оборонных производителей и логистических транспортных компаний, чтобы узнать больше о цепочке поставок оружия в Украину.