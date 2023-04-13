Хакеры РФ взламывают камеры наблюдения в украинских кофейнях, чтобы собирать информацию – Агентство нацбезопасности США

По его словам, одним из направлений атаки российских хакеров являются камеры видеонаблюдения, используемые местными властями и частными предприятиями для наблюдения за своим окружением.
"Мы наблюдаем, как российские хакеры подключаются к общедоступным веб-камерам, чтобы наблюдать за колоннами и поездами, доставляющими помощь. Они также взламывают эти веб-камеры... И вместо того, чтобы использовать [камеры] на городской площади, которые доступны в интернете, они смотрят на камеру наблюдения в кофейне и видят дорогу, которую им нужно видеть", – сказал он.
Джойс добавил, что россияне также сосредоточили свои усилия на взломе американских оборонных производителей и логистических транспортных компаний, чтобы узнать больше о цепочке поставок оружия в Украину.
Российские хакеры регулярно атакуют Украину. В частности, полномасштабное вторжение РФ в феврале 2022 года началось с массовой кибератаки на органы власти и финансовые учреждения в Украине.
В начале мая в Госспецсвязи предположили, что российские кибернаступательные операции в Украине, вероятно, достигли своего максимума, но и после этого кибератаки на украинские сайты продолжались. В частности, 16 августа атаке подвергся официальный сайт "Энергоатома".
В октябре, когда Россия активизировала ракетные обстрелы и атаки дронов-камикадзе на энергетическую инфраструктуру Украины, украинские энергетические объекты оказались также под постоянными кибератаками, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
27 февраля 2023-го в Госспецсвязи сообщили, что за 2022 год в Украине зарегистрировали более 2 тыс. киберинцидентов и еще большее количество кибератак.