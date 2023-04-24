В Украине будут судить вагнеровца, который согласился воевать за 200 тыс. руб. и "аннуляцию" судимости за изнасилование – СБУ

В СБУ уточнили, что украинские защитники взяли оккупанта в плен в конце декабря прошлого года во время боестолкновения на бахмутском направлении Фото: ЕРА

В спецслужбе уточнили, что украинские защитники взяли оккупанта в плен в конце декабря прошлого года во время боестолкновения на бахмутском направлении.

"По данным следствия, злоумышленником является 23-летний гражданин одной из стран Центральной Азии, отбывавший наказание в тюменской исправительной колонии РФ за изнасилование. В октябре прошлого года представители "Вагнера" предложили ему войти в состав российской частной компании для участия в войне против Украины. По условиям "контракта" ему пообещали 200 тыс. руб. и "аннуляцию" судимости", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, уже через месяц оккупант вместе с другими осужденными, присоединившимися к группировке "Вагнер", прибыл в Ростов, где получил военную форму, оружие и боеприпасы.

"Затем наемников отправили на тренировочный полигон, который дислоцируется на временно оккупированной территории Луганской области. Впрочем, из-за отсутствия инструкторов по боевой подготовке "учебный курс" так и не состоялся. В начале декабря прошлого года фигуранта в составе оккупационной группировки перебросили на восточный фронт. Но он пробыл там недолго", – отметили в СБУ.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 447 (наемничество) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.