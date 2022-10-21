В Украине из-за вторжения РФ за сутки погибло 11 человек – ОП

Кирилл Тимошенко рассказал о жертвах российской агрессии за сутки Фото: president.gov.ua

Все жертвы зафиксированы в Донецкой области – там найдено 11 погибших, в том числе выявлено девять убитых ранее. Один человек получил ранения.

В Николаевской области в результате обстрелов ранено два человека. В Харьковской области пострадало 10 человек.

Всего за сутки в Украине в результате войны с Россией погибло 11, ранено 13 человек.