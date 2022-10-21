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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине из-за вторжения РФ за сутки погибло 11 человек – ОП

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Кирилл Тимошенко рассказал о жертвах российской агрессии за сутки
Кирилл Тимошенко рассказал о жертвах российской агрессии за сутки
Фото: president.gov.ua

В Украине за минувшие сутки в результате российской агрессии погибло 11 мирных жителей, ранено 13. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко 21 октября в Telegram со ссылкой на данные областных военных администраций.

Все жертвы зафиксированы в Донецкой области – там найдено 11 погибших, в том числе выявлено девять убитых ранее. Один человек получил ранения.

В Николаевской области в результате обстрелов ранено два человека. В Харьковской области пострадало 10 человек.

Всего за сутки в Украине в результате войны с Россией погибло 11, ранено 13 человек.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину, повреждена треть украинских электростанций.

По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября российские оккупационные войска нанесли по Украине около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией.

Теги: российская агрессия, война России против Украины, погибшие, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины
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