В Украине нужно законодательно закрепить отсутствие у РФ судебного иммунитета – судья Сергей Стасюк

Сергей Стасюк: Несмотря на длительную войну, судебная практика по делам по возмещению агрессором нанесенного ущерба до сих пор неоднозначна Фото: sud.ua

Хозяйственные суды Украины, рассматривая дела по возмещению ущерба, причиненного военной агрессией России против Украины, пытаются фактически "пристроить" процессуальное законодательство мирного времени к вызовам и потребностям военного положения, отмечает он.

"Те мероприятия и практика, которые были наработаны начиная с 2014 года, явно не соответствуют сегодняшним масштабам войны. В результате полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину многие наши граждане и субъекты хозяйствования понесли убытки, потеряли свое имущество, активы и средства производства. Вопрос возмещения ущерба, нанесенного Российской Федерацией, стал актуален еще с 2014 года, когда состоялась аннексия Автономной Республики Крым и начались боевые действия в Донецкой и Луганской областях Украины. Однако, несмотря на длительную войну, судебная практика по делам по возмещению агрессором нанесенного ущерба до сих пор неоднозначна и можно сказать, что еще находится на этапе своего формирования", – пишет Стасюк.

Он добавил, что главным препятствием для национальных судов в открытии производства по делам о возмещении ущерба, где ответчиком определена Российская Федерация, было положение статьи 79 закона Украины "О международном частном праве", согласно которой установлен судебный иммунитет, исключающий возможность привлечения к участию в деле в национальном суде другого государства при отсутствии согласия компетентных органов этого государства.

"В некоторой степени этот вопрос помог решить Верховный Суд, когда в своем постановлении от 14 апреля 2022 года (гражданское дело №308/9708/19) пришел к выводу, что после начала войны в Украине с 2014 года суд Украины, рассматривая дело, где ответчиком определена Российская Федерация", имеет право игнорировать иммунитет этой страны и рассматривать дела о возмещении вреда, причиненного физическому лицу в результате вооруженной агрессии РФ, по иску, поданному именно в эту иностранную страну", – объяснил судья.

Как он отметил в своей статье на сайте, другие суды учитывают это решение в своей практике.

"Обратите внимание, что фактически произошла ситуация, когда суд, учитывая военно-политические обстоятельства, угрожающие существованию нашего государства, принял волевое решение и "подстроил" в хорошем смысле этого слова национальное законодательство", – цитирует Сергея Стасюка Судебно-юридическая газета.

В то же время судья признает, что вопрос реального исполнения решений судов о возмещении такого ущерба не до конца решен и наиболее реальным механизмом будет это делать за счет конфискованных активов страны-агрессора – как находящихся на территории Украины, так и тех, что размещены за границей.