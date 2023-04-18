ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине нужно законодательно закрепить отсутствие у РФ судебного иммунитета – судья Сергей Стасюк

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сергей Стасюк: Несмотря на длительную войну, судебная практика по делам по возмещению агрессором нанесенного ущерба до сих пор неоднозначна
Сергей Стасюк: Несмотря на длительную войну, судебная практика по делам по возмещению агрессором нанесенного ущерба до сих пор неоднозначна
Фото: sud.ua

Вопрос реального исполнения решений судов о возмещении ущерба, нанесенного Российской Федерацией, на сегодняшний день до конца не решен, написал в своем блоге на сайте Судебно-юридической газеты судья Хозяйственного суда города Киева, кандидат юридических наук Сергей Стасюк.

Хозяйственные суды Украины, рассматривая дела по возмещению ущерба, причиненного военной агрессией России против Украины, пытаются фактически "пристроить" процессуальное законодательство мирного времени к вызовам и потребностям военного положения, отмечает он.

"Те мероприятия и практика, которые были наработаны начиная с 2014 года, явно не соответствуют сегодняшним масштабам войны. В результате полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину многие наши граждане и субъекты хозяйствования понесли убытки, потеряли свое имущество, активы и средства производства. Вопрос возмещения ущерба, нанесенного Российской Федерацией, стал актуален еще с 2014 года, когда состоялась аннексия Автономной Республики Крым и начались боевые действия в Донецкой и Луганской областях Украины. Однако, несмотря на длительную войну, судебная практика по делам по возмещению агрессором нанесенного ущерба до сих пор неоднозначна и можно сказать, что еще находится на этапе своего формирования", – пишет Стасюк.

Он добавил, что главным препятствием для национальных судов в открытии производства по делам о возмещении ущерба, где ответчиком определена Российская Федерация, было положение статьи 79 закона Украины "О международном частном праве", согласно которой установлен судебный иммунитет, исключающий возможность привлечения к участию в деле в национальном суде другого государства при отсутствии согласия компетентных органов этого государства.

"В некоторой степени этот вопрос помог решить Верховный Суд, когда в своем постановлении от 14 апреля 2022 года (гражданское дело №308/9708/19) пришел к выводу, что после начала войны в Украине с 2014 года суд Украины, рассматривая дело, где ответчиком определена Российская Федерация", имеет право игнорировать иммунитет этой страны и рассматривать дела о возмещении вреда, причиненного физическому лицу в результате вооруженной агрессии РФ, по иску, поданному именно в эту иностранную страну", – объяснил судья.

Как он отметил в своей статье на сайте, другие суды учитывают это решение в своей практике.

"Обратите внимание, что фактически произошла ситуация, когда суд, учитывая военно-политические обстоятельства, угрожающие существованию нашего государства, принял волевое решение и "подстроил" в хорошем смысле этого слова национальное законодательство", – цитирует Сергея Стасюка Судебно-юридическая газета.

В то же время судья признает, что вопрос реального исполнения решений судов о возмещении такого ущерба не до конца решен и наиболее реальным механизмом будет это делать за счет конфискованных активов страны-агрессора – как находящихся на территории Украины, так и тех, что размещены за границей.

Контекст:

Для послевоенного восстановления и реконструкции Украине необходимо минимум $411 млрд. Об этом 22 марта написало Bloomberg со ссылкой на расчеты Всемирного банка. Эксперты посчитали ущерб, который был нанесен Россией Украине с первого дня войны, с 24 февраля 2022 года. В цифру вошли прямой физический ущерб инфраструктуре и зданиям, а также воздействие на жизнь и благополучие людей. Оценка также показала, что вторжение ввергло 7,1 млн человек в нищету, а развитие Украины откатилось на 15 лет.

Теги: Украина, агрессия, Верховный Суд, законодательство, ущерб, Российская Федерация, судья
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мех у "кроликов" на 100% из ваты". Украинские активисты в США отменили концерты Данильца и Моисеенко
"Мех у "кроликов" на 100% из ваты". Украинские активисты в США отменили концерты Данильца и Моисеенко
Галина ГРИШИНА
"Она должна получить лучшее образование в мире, и мы для этого зарабатываем деньги". Ефросинина рассказала, где учится ее 19-летняя дочь
"Она должна получить лучшее образование в мире, и мы для этого зарабатываем деньги". Ефросинина рассказала, где учится ее 19-летняя дочь
Галина ГРИШИНА
Данилко и его команда из-за новых правил выезда артистов за границу не смогли отправиться на гастроли в США. Он сделал заявление
Данилко и его команда из-за новых правил выезда артистов за границу не смогли отправиться на гастроли в США. Он сделал заявление
Галина ГРИШИНА
Всего 130 ккал на 100 г. Рецепт низкокалорийного салата на ужин из трех продуктов
Всего 130 ккал на 100 г. Рецепт низкокалорийного салата на ужин из трех продуктов
Галина ГРИШИНА
Названы 12 победителей премии YUNA 2023. Ими стали украинские исполнители, чьи песни больше всего звучали на радио
Названы 12 победителей премии YUNA 2023. Ими стали украинские исполнители, чьи песни больше всего звучали на радио
Галина ГРИШИНА
"Преждевременно поседела". 53-летняя Лопес рассказала, как уже 30 лет борется с сединой
"Преждевременно поседела". 53-летняя Лопес рассказала, как уже 30 лет борется с сединой
Галина ГРИШИНА
Как 49-летний Данилко выглядит без маски и кепки. Фото
Как 49-летний Данилко выглядит без маски и кепки. Фото
Галина ГРИШИНА
Три правила идеальных сырников. Если готовить по этому рецепту, они никогда не растекутся
Три правила идеальных сырников. Если готовить по этому рецепту, они никогда не растекутся
Галина ГРИШИНА
Мишина в мини-платье с вырезом в зоне декольте станцевала перед камерой
Мишина в мини-платье с вырезом в зоне декольте станцевала перед камерой
Готовим салат из свеклы, который можно хранить неделю
Готовим салат из свеклы, который можно хранить неделю
От пастели до неона. Пять вариантов маникюра с матовым финишем
От пастели до неона. Пять вариантов маникюра с матовым финишем
Рианна выпустила женское свадебное белье во всех размерах. Участие в съемках приняли пышнотелые модели. Фото
Рианна выпустила женское свадебное белье во всех размерах. Участие в съемках приняли пышнотелые модели. Фото
Галина ГРИШИНА
Как долго можно хранить вареные яйца
Как долго можно хранить вареные яйца
27-летняя Бех-Романчук показала крупным планом фото в ярком декольтированном топе
27-летняя Бех-Романчук показала крупным планом фото в ярком декольтированном топе
Как выглядит 56-летняя Хайек без макияжа. Фото до и после
Как выглядит 56-летняя Хайек без макияжа. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
"За кулисами я наблюдала, что со здоровьем Олега не все хорошо". Телеведущая заявила, что Винник заболел до начала полномасштабной войны
"За кулисами я наблюдала, что со здоровьем Олега не все хорошо". Телеведущая заявила, что Винник заболел до начала полномасштабной войны
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов (65731)
2
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети (62879)
3
Великобритания не дала визы украинским артистам. Организаторы тура обвинили британское правительство в лицемерии и заявили о €100 тыс. убытков (58675)
4
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона (55771)
5
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото (42862)
6
Каменских объяснила, почему уже около года не публикует совместные фото с Потапом (33789)
7
"Как я могу отвечать за поступки женщины, которой 37 лет?" Ефросинина высказалась о сестре, которая живет в России и молчит о войне (31952)
8
Винник после новых слухов о причинах своего исчезновения удалил все посты в соцсетях (23113)
 
 
 
 