В Украину поставлены уже 50 БТР M113 – министр обороны Литвы

Бронетранспортеры М113 используются более чем в 44 странах мира, включая США Фото: Lithuanian MOD / Twitter

Министр отметил, что в Украину уже прибыли 50 подаренных Литвой бронетранспортеров М113. По его словам, Литва рассматривает дальнейшую возможную поддержку Украины, консультируясь с партнерами по НАТО.

Однако, заявил Анушаускас, стране также необходимо выполнять свои обязательства перед Альянсом для обеспечения безопасности военнослужащих, которые находятся в Литве. Министр отметил, что сегодня "есть много вопросов, которые не могут быть решены очень быстро".

Бронетранспортеры М113 используются более чем в 44 странах мира, включая США. В первоначальной комплектации М113 был вооружен 12,7-миллиметровым пулеметом и оснащен бензиновым двигателем, однако потом был несколько раз модернизирован. Экипаж БТР состоит из двух человек – механика-водителя и командира.

М113 способен перевозить десантное отделение численностью до 11 человек, а также быть основой для нескольких десятков специализированных машин.