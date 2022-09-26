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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украину поставлены уже 50 БТР M113 – министр обороны Литвы

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Бронетранспортеры М113 используются более чем в 44 странах мира, включая США
Бронетранспортеры М113 используются более чем в 44 странах мира, включая США
Фото: Lithuanian MOD / Twitter

Министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживала и будет поддерживать Украину в военной сфере. Об этом он сказал 26 сентября по итогам заседания Государственного совета по обороне, сообщило Delfi.

Министр отметил, что в Украину уже прибыли 50 подаренных Литвой бронетранспортеров М113. По его словам, Литва рассматривает дальнейшую возможную поддержку Украины, консультируясь с партнерами по НАТО.

Однако, заявил Анушаускас, стране также необходимо выполнять свои обязательства перед Альянсом для обеспечения безопасности военнослужащих, которые находятся в Литве. Министр отметил, что сегодня "есть много вопросов, которые не могут быть решены очень быстро".

Бронетранспортеры М113 используются более чем в 44 странах мира, включая США. В первоначальной комплектации М113 был вооружен 12,7-миллиметровым пулеметом и оснащен бензиновым двигателем, однако потом был несколько раз модернизирован. Экипаж БТР состоит из двух человек – механика-водителя и командира.

М113 способен перевозить десантное отделение численностью до 11 человек, а также быть основой для нескольких десятков специализированных машин.

Контекст:

Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе с российскими оккупантами. Так, в июне минобороны страны сообщало, что сумма военной помощи, которую Украине предоставила Литва, составляет €115 млн.

20 августа министр обороны Литвы сообщил о подготовке двух новых пакетов военной помощи Украине. Он написал, что 29-я и 30-я партии помощи готовятся к отправке.

26 августа Анушаускас отметил, что Литва купит для ВСУ 37 дронов-камикадзе за донаты, собранные в честь Дня Независимости Украины.

16 сентября в министерстве обороны Литвы заявили, что переданные Литвой бронетранспортеры M113 направляются в Украину.

Теги: Украина, НАТО, Литва, война, БТР, бронетранспортер, война России против Украины, Арвидас Анушаускас
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