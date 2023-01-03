В Варшаве опровергли фейк России о "польских наемниках" в Украине

"Эта тема – постоянный элемент пропагандистских усилий в российском информпространстве, направленных на российскую общественность", – говорится в сообщении.
Чиновник опубликовал скриншоты российских новостей о том, что кремлевский политолог Владислав Подберезкин предложил отправить тела "поляков с фронта" в Украине в посольство Польши в Москве или создать для них отдельное кладбище на оккупированной Россией территории Украины. По словам Подберезкина, в боевых действиях на стороне Украины якобы принимают участие целые воинские части Польши, одетые в украинскую форму.
"Продвижение российскими "экспертами" ложного повествования о подразделениях польских солдат, сражающихся в Украине, является частью стремления Кремля изобразить Польшу как разжигателя войны, участвующего в затягивании конфликта", – написал Жарин.
Russian propaganda continues to promote lies about the alleged massive participation and huge losses among "Polish mercenaries" in the war in Ukraine.— Stanis * aw * aryn (@StZaryn) January 2, 2023
This topic is a constant element used in propaganda efforts in the Russian infosphere aimed at the Russian public. pic.twitter.com/drS9aRAtLg
The promotion by Russian ‘experts’ of a false narrative about units of Polish soldiers fighting in UA is part of the Kremlin's drive to portray Poland as a warmonger engaging in prolonging the conflict.— Stanis * aw * aryn (@StZaryn) January 2, 2023
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша оказывает помощь Украине. Страна приняла миллионы украинцев, а также предоставляет Украине военную помощь, передает терминалы спутниковой связи Starlink.
3 мая президент Польши Анджей Дуда сказал, что, хотя история между странами и была "непростой", сейчас "на общем столе украинцев и поляков" вместо оружия "положили хлеб". Он заявил, что в истории отношений начинается новый этап, а также выразил надежду, что Украина и Польша будут братскими странами на десятилетия и века и между ними "не будет больше границ".