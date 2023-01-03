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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Варшаве опровергли фейк России о "польских наемниках" в Украине

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Российская пропаганда утверждает, что польские солдаты якобы переодеваются в украинскую форму и воюют в Украине
Российская пропаганда утверждает, что польские солдаты якобы переодеваются в украинскую форму и воюют в Украине
Фото: EPA

Российская пропаганда продолжает продвигать ложь о якобы массовом участии и огромных потерях среди "польских наемников" в войне в Украине. Об этом написал в Twitter 3 января уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин.

"Эта тема – постоянный элемент пропагандистских усилий в российском информпространстве, направленных на российскую общественность", – говорится в сообщении.

Чиновник опубликовал скриншоты российских новостей о том, что кремлевский политолог Владислав Подберезкин предложил отправить тела "поляков с фронта" в Украине в посольство Польши в Москве или создать для них отдельное кладбище на оккупированной Россией территории Украины. По словам Подберезкина, в боевых действиях на стороне Украины якобы принимают участие целые воинские части Польши, одетые в украинскую форму.

"Продвижение российскими "экспертами" ложного повествования о подразделениях польских солдат, сражающихся в Украине, является частью стремления Кремля изобразить Польшу как разжигателя войны, участвующего в затягивании конфликта", – написал Жарин.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша оказывает помощь Украине. Страна  приняла миллионы украинцев, а также предоставляет Украине военную помощь, передает терминалы спутниковой связи Starlink.

3 мая президент Польши Анджей Дуда сказал, что, хотя история между странами и была "непростой", сейчас "на общем столе украинцев и поляков" вместо оружия "положили хлеб". Он заявил, что в истории отношений начинается новый этап, а также выразил надежду, что Украина и Польша будут братскими странами на десятилетия и века и между ними "не будет больше границ".

Теги: Польша, пропаганда, российская пропаганда, наемники, война России против Украины
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