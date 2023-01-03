В Варшаве опровергли фейк России о "польских наемниках" в Украине

Российская пропаганда утверждает, что польские солдаты якобы переодеваются в украинскую форму и воюют в Украине Фото: EPA

"Эта тема – постоянный элемент пропагандистских усилий в российском информпространстве, направленных на российскую общественность", – говорится в сообщении.

Чиновник опубликовал скриншоты российских новостей о том, что кремлевский политолог Владислав Подберезкин предложил отправить тела "поляков с фронта" в Украине в посольство Польши в Москве или создать для них отдельное кладбище на оккупированной Россией территории Украины. По словам Подберезкина, в боевых действиях на стороне Украины якобы принимают участие целые воинские части Польши, одетые в украинскую форму.

"Продвижение российскими "экспертами" ложного повествования о подразделениях польских солдат, сражающихся в Украине, является частью стремления Кремля изобразить Польшу как разжигателя войны, участвующего в затягивании конфликта", – написал Жарин.

Russian propaganda continues to promote lies about the alleged massive participation and huge losses among "Polish mercenaries" in the war in Ukraine.



This topic is a constant element used in propaganda efforts in the Russian infosphere aimed at the Russian public. pic.twitter.com/drS9aRAtLg — Stanis * aw * aryn (@StZaryn) January 2, 2023