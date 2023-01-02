Если дать Путину "сберечь лицо", это забьет последний гвоздь в крышку гроба мирового порядка – посол Польши в ООН

По его словам, развитие событий на украино-российском фронте и возможный перелом там станет определяющим для всей мировой безопасности в 2023 году.

"Для содержания мира важнейшим вопросом является: как будут решаться вопросы с Россией? Возможно ли, что российский империализм будет признан идеологией, угрожающей мировому порядку, на том же основании, на котором в свое время был признан немецкий нацизм? Если бы это произошло, то это открыло бы путь к повторению решений, принятых после окончания Второй мировой войны – лишение РФ инструментов играть роль глобальной сверхдержавы (в том числе в ООН), передача под международный суд военных преступников в погонах и костюмах, включая Путина, выплата военных репараций и другие подобные мероприятия", – считает Щерский.

Он отметил, что в случае победы варианта "наведения порядка" и сохранения лица Путина это может стать "последним гвоздем в гроб послевоенного порядка, символизированного принципами Устава ООН".

Посол Польши подчеркнул, что многие страны до сих пор воспринимают войну в Украине как "новую главу холодной войны". Некоторые также поддерживают Россию либо из-за экономической или военной зависимости от нее либо потому, что не хотят, чтобы Запад вышел победителем.