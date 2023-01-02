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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Если дать Путину "сберечь лицо", это забьет последний гвоздь в крышку гроба мирового порядка – посол Польши в ООН

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Путин и его пособники должны быть преданы международному суду, считает Щерский
Путин и его пособники должны быть преданы международному суду, считает Щерский
Фото: ЕРА

Российско-украинская война является мировой войной с точки зрения ее последствий и влияния на экономику и глобальную политику. Об этом посол Польши в ООН Кшиштоф Щерский заявил в интервью РАР.

По его словам, развитие событий на украино-российском фронте и возможный перелом там станет определяющим для всей мировой безопасности в 2023 году.

"Для содержания мира важнейшим вопросом является: как будут решаться вопросы с Россией? Возможно ли, что российский империализм будет признан идеологией, угрожающей мировому порядку, на том же основании, на котором в свое время был признан немецкий нацизм? Если бы это произошло, то это открыло бы путь к повторению решений, принятых после окончания Второй мировой войны – лишение РФ инструментов играть роль глобальной сверхдержавы (в том числе в ООН), передача под международный суд военных преступников в погонах и костюмах, включая Путина, выплата военных репараций и другие подобные мероприятия", – считает Щерский.

Он отметил, что в случае победы варианта "наведения порядка" и сохранения лица Путина это может стать "последним гвоздем в гроб послевоенного порядка, символизированного принципами Устава ООН".

Посол Польши подчеркнул, что многие страны до сих пор воспринимают войну в Украине как "новую главу холодной войны". Некоторые также поддерживают Россию либо из-за экономической или военной зависимости от нее либо потому, что не хотят, чтобы Запад вышел победителем.

Контекст:

В Офисе президента сообщали, что ряд политиков из Европы предлагали Украине пойти на уступки по суверенитету, чтобы "сохранить лицо" Путину.

Так, 19 мая американская газета The New York Times в своей редакционной статье выразила мнение, что Украине для достижения мира в войне с РФ придется "принимать болезненные территориальные решения". Эта статья вызвала волну критики в Украине.

23 мая подобное заявление сделал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, за что подвергся критике в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, затем стало 10.

16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

25 декабря Путин в очередной раз заявил, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны якобы на Украину и Запад. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ему "вернуться к реальности".

Теги: Россия, Владимир Путин, Польша, ООН, российская агрессия, война России против Украины, Кшиштоф Щерский
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