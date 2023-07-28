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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"В любой точке страны могут появиться ракеты". В Воздушных силах считают, что возобновить полеты гражданской авиации в Украине пока невозможно

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С начала полномасштабного вторжения РФ воздушное пространство в Украине перекрыто
С начала полномасштабного вторжения РФ воздушное пространство в Украине перекрыто
Фото: depositphotos.com

Возобновление пассажирских авиарейсов в Украине во время военного состояния маловероятно, поскольку угроза ракетных вражеских ударов есть по всей территории государства. Об этом 28 июля сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, который транслировала ТСН.

Он прокомментировал заявление руководителя компании Ryanair о потенциальной возможности возобновления полетов гражданской авиации в Украине в этом году. 

"Трудно понять, как можно в состоянии войны вообще проводить полеты. Видите, у нас был "зерновой коридор", из которого Россия вышла единолично. Они что, с Россией будут договариваться, чтобы та не обстреливала гуманитарные авиационные коридоры, или как?"  отметил Игнат.

Он пояснил, что в Украине во время военного положения все аэродромы – оперативные. К тому же, баллистические ракеты оккупантов могут долетать до цели за считанные минуты.

"У нас война, военное положение, долетает везде, в любой точке страны могут появиться ракеты, вражеские дроны. Сколько летит "Кинжал", вы тоже прекрасно знаете",  напомнил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ.

Он также отметил сложность страхования бортов и пассажиров в воюющей стране.

На вопрос журналиста, возможно ли запустить гражданские рейсы из Ужгорода, где взлетная полоса аэропорта расположена на украинской территории, но в воздух самолет поднимается фактически над Словакией, Игнат ответил, что враг может обстрелять сам аэропорт. 

"А по стоянке самолетов они не могут бить, говоря, что там западная техника сосредоточена? Это же привычная практика террористов-россиян – бить по объектам, а потом говорить, что там что-то с Запада натянули. Это будет цель №1 для врага, и они это не скрывают", – сказал спикер.

На вопрос, почему в Израиле работает гражданская авиация, хотя страна тоже постоянно находится под ракетными обстрелами, представитель Воздушных сил ответил, что Израиль может полностью защитить свое воздушное пространство, так как это небольшая страна. В то же время у Украины – большая территория, на которую летят ракеты разных типов и с разных направлений. 

"Конечно, очень хочется, чтобы уже заработала авиация. Но у нас перекрыто воздушное пространство по состоянию на данный момент, и думаю, не скоро его еще откроют",  подытожил Игнат.

Контекст:

Украина закрыла свое воздушное пространство 24 февраля, в день полномасштабного вторжения российских войск.

Летом 2022 года в Закарпатской области обсуждали возможность начала полетов из международного аэропорта Ужгород, где взлетающий самолет попадает сразу в небо Европейского союза. Однако глава Закарпатской ОВА подчеркнул, что речь пока идет только про обновление аэропорта, но не про возобновление его работы

Государственное предприятие обслуживание воздушного движения ("Украерорух") обещало что украинское воздушное пространство будет открыто сразу после завершения военных действий и победы Украины ."Украерорух" подчеркивал, что Украина не возобновит полеты гражданских самолетов, пока это не будет абсолютно безопасно.

Однако в июне 2023 года глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что Украина на переговорах с ЕС подняла вопрос открытия аэропорта Львов. По его словам, речь шла о гуманитарном коридоре по примеру "зерновой сделки", который бы обеспечивался Евросоюзом.

В июле 2023 года главный исполнительный директор лоукостера Ryanair Майкл О'Лири заявил, что компания рассматривает в том числе возможность "запланировать небольшое количество рейсов уже в конце этого года".

Теги: аэропорт, авиация, авиапространство, аэродром, военное положение, воздушное пространство, самолеты, авиарейсы, авиаперевозки, ракеты, Воздушные силы Украины, Юрий Игнат
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