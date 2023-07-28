"В любой точке страны могут появиться ракеты". В Воздушных силах считают, что возобновить полеты гражданской авиации в Украине пока невозможно

Он прокомментировал заявление руководителя компании Ryanair о потенциальной возможности возобновления полетов гражданской авиации в Украине в этом году.

"Трудно понять, как можно в состоянии войны вообще проводить полеты. Видите, у нас был "зерновой коридор", из которого Россия вышла единолично. Они что, с Россией будут договариваться, чтобы та не обстреливала гуманитарные авиационные коридоры, или как?" – отметил Игнат.

Он пояснил, что в Украине во время военного положения все аэродромы – оперативные. К тому же, баллистические ракеты оккупантов могут долетать до цели за считанные минуты.

"У нас война, военное положение, долетает везде, в любой точке страны могут появиться ракеты, вражеские дроны. Сколько летит "Кинжал", вы тоже прекрасно знаете", – напомнил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ.

Он также отметил сложность страхования бортов и пассажиров в воюющей стране.

На вопрос журналиста, возможно ли запустить гражданские рейсы из Ужгорода, где взлетная полоса аэропорта расположена на украинской территории, но в воздух самолет поднимается фактически над Словакией, Игнат ответил, что враг может обстрелять сам аэропорт.

"А по стоянке самолетов они не могут бить, говоря, что там западная техника сосредоточена? Это же привычная практика террористов-россиян – бить по объектам, а потом говорить, что там что-то с Запада натянули. Это будет цель №1 для врага, и они это не скрывают", – сказал спикер.

На вопрос, почему в Израиле работает гражданская авиация, хотя страна тоже постоянно находится под ракетными обстрелами, представитель Воздушных сил ответил, что Израиль может полностью защитить свое воздушное пространство, так как это небольшая страна. В то же время у Украины – большая территория, на которую летят ракеты разных типов и с разных направлений.

"Конечно, очень хочется, чтобы уже заработала авиация. Но у нас перекрыто воздушное пространство по состоянию на данный момент, и думаю, не скоро его еще откроют", – подытожил Игнат.