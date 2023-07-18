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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вагнер" были неудобными врагами, они убивали ради того, чтобы убивать – комбриг ВСУ

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Бахмут можно было бы окружить, отметил Бакулин
Бахмут можно было бы окружить, отметил Бакулин
Скриншот: Головнокомандувач ЗСУ / Telegram

Регулярные российские войска, которые сейчас противостоят силам обороны Украины в районе Бахмута Донецкой области, не похожи на наемников признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер". Об этом в интервью ВВС, опубликованном 18 июля, сообщил командир 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Александр Бакулин.

Он отметил, что не недооценивает противника, но "Вагнер" были неудобными врагами – они убивали ради того, чтобы убивать".

Бакулин считает, что если бы силы обороны Украины "приложили немного усилий", то "Бахмут можно было бы окружить".

По словам комбрига ВСУ, потери в ходе наступления меньше, чем когда его подразделение стояло на месте, обороняя город.

ВВС указало, что на восточном фронте численность украинских войск впервые сравнялась с численностью войск оккупантов – около 160 тыс. человек. Однако Украина по-прежнему уступает российской артиллерии, подчеркнуло СМИ.

Накануне, 17 июля, спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый проинформировал, что потери российских оккупантов под Бахмутом приближаются к тем, которые были в условиях пика боев с ЧВК "Вагнер".

Оккупанты, чтобы остановить наступление сил обороны в районе Бахмута, активно перебрасывают туда дополнительные силы и средства, основой которых являются воздушно-десантные войска, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По его словам, силы обороны Украины обязаны вернуть контроль над Бахмутом.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Бахмут оккупанты пытались захватить с лета 2022 года и в 2023-м уже заявляли о взятии города под свой контроль. В Минобороны Украины это отрицали, подчеркивая, что район "самолета" под контролем ВСУ.

5 июня 2023 года в оборонном ведомстве Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. По состоянию на утро 17 июля силы обороны в ходе контрнаступления освободили 210 км² территории, сообщили в Минобороны.

Сырский заявлял 10 июля, что украинские военные взяли Бахмут под огневой контроль. Силы обороны сделали невозможным выход оккупантов из города, добавили в Минобороны Украины.

17 июля в оборонном ведомстве проинформировали, что украинские защитники заняли почти все господствующие высоты вокруг Бахмута.

Теги: Украина, ВСУ, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Бахмут, интервью
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