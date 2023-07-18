"Вагнер" были неудобными врагами, они убивали ради того, чтобы убивать – комбриг ВСУ

Он отметил, что не недооценивает противника, но "Вагнер" были неудобными врагами – они убивали ради того, чтобы убивать".
Бакулин считает, что если бы силы обороны Украины "приложили немного усилий", то "Бахмут можно было бы окружить".
По словам комбрига ВСУ, потери в ходе наступления меньше, чем когда его подразделение стояло на месте, обороняя город.
ВВС указало, что на восточном фронте численность украинских войск впервые сравнялась с численностью войск оккупантов – около 160 тыс. человек. Однако Украина по-прежнему уступает российской артиллерии, подчеркнуло СМИ.
Накануне, 17 июля, спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый проинформировал, что потери российских оккупантов под Бахмутом приближаются к тем, которые были в условиях пика боев с ЧВК "Вагнер".
Оккупанты, чтобы остановить наступление сил обороны в районе Бахмута, активно перебрасывают туда дополнительные силы и средства, основой которых являются воздушно-десантные войска, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По его словам, силы обороны Украины обязаны вернуть контроль над Бахмутом.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Бахмут оккупанты пытались захватить с лета 2022 года и в 2023-м уже заявляли о взятии города под свой контроль. В Минобороны Украины это отрицали, подчеркивая, что район "самолета" под контролем ВСУ.
5 июня 2023 года в оборонном ведомстве Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. По состоянию на утро 17 июля силы обороны в ходе контрнаступления освободили 210 км² территории, сообщили в Минобороны.
Сырский заявлял 10 июля, что украинские военные взяли Бахмут под огневой контроль. Силы обороны сделали невозможным выход оккупантов из города, добавили в Минобороны Украины.
17 июля в оборонном ведомстве проинформировали, что украинские защитники заняли почти все господствующие высоты вокруг Бахмута.