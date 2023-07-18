"Вагнер" были неудобными врагами, они убивали ради того, чтобы убивать – комбриг ВСУ

Бахмут можно было бы окружить, отметил Бакулин Скриншот: Головнокомандувач ЗСУ / Telegram

Он отметил, что не недооценивает противника, но "Вагнер" были неудобными врагами – они убивали ради того, чтобы убивать".

Бакулин считает, что если бы силы обороны Украины "приложили немного усилий", то "Бахмут можно было бы окружить".

По словам комбрига ВСУ, потери в ходе наступления меньше, чем когда его подразделение стояло на месте, обороняя город.

ВВС указало, что на восточном фронте численность украинских войск впервые сравнялась с численностью войск оккупантов – около 160 тыс. человек. Однако Украина по-прежнему уступает российской артиллерии, подчеркнуло СМИ.

Накануне, 17 июля, спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый проинформировал, что потери российских оккупантов под Бахмутом приближаются к тем, которые были в условиях пика боев с ЧВК "Вагнер".

Оккупанты, чтобы остановить наступление сил обороны в районе Бахмута, активно перебрасывают туда дополнительные силы и средства, основой которых являются воздушно-десантные войска, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По его словам, силы обороны Украины обязаны вернуть контроль над Бахмутом.